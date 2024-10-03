Чотири індустріальні парки отримали держпідтримку на 216 млн грн
Ще чотирьом індустріальним паркам виділено державну підтримку на 216,1 млн грн у рамках програми "Зроблено в Україні", спрямованої на розвиток промисловості в регіонах. Про це повідомляється на урядовому порталі.
Уряд запустив програму підтримки наприкінці серпня, виділивши першому парку 150 млн грн. Незабаром ще три індустріальні парки отримали 347,5 млн грн від держави.
До нового пакета підтримки включено:
Індустріальний парк "Захід-Ресурс" (м. Городок, Львівська область, компанія-ініціатор ТОВ "Євро-Інвест-Холдинг") отримає від держави 15,1 млн грн на будівництво каналізації. Загальна вартість проєкту – 30,8 млн грн.
Індустріальний парк "Хмельницький" (керівна компанія ТОВ "КК "МІП Хмельницького") отримав державне фінансування для будівництва водопостачання, електропостачання та реконструкції під'їзної дороги. Загальна вартість проєкту – 327 млн грн, з яких держава покриє 51,4 млн грн.
Індустріальний парк "Ковель Порто" (проєкт, створений ТОВ "Компресорна техніка") отримає 69,8 млн грн державного фінансування на модернізацію залізничної під'їзної колії. Загальна вартість робіт – 114,8 млн грн.
Індустріальний парк "Біла Церква 1" (ТОВ "Індустріальний парк Біла Церква 1") отримав підтримку у 79,8 млн грн на будівництво водопостачання, водовідведення та електричних мереж. Загальна вартість проєкту – 159,5 млн грн.
Програма підтримки індустріальних парків пропонує до 150 млн грн на будівництво та модернізацію інфраструктури, включаючи інженерно-транспортні мережі та облаштування території. Гроші надаються безповоротно, покриваючи до 50% вартості проєктів, а для деокупованих територій – до 80%. Також програма включає компенсацію до 50% вартості підключення до електромереж.
Державні банки Укрексімбанк, Ощадбанк та Укргазбанк є партнерами Міністерства економіки у впровадженні програми підтримки індустріальних парків.
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