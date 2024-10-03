Чотири індустріальні парки отримали держпідтримку на 216 млн грн

Індустріальні парки можуть отримати від держави до 150 млн грн на будівництво та модернізацію інфраструктури

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Ще чотирьом індустріальним паркам виділено державну підтримку на 216,1 млн грн у рамках програми "Зроблено в Україні", спрямованої на розвиток промисловості в регіонах. Про це повідомляється на урядовому порталі.

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Уряд запустив програму підтримки наприкінці серпня, виділивши першому парку 150 млн грн. Незабаром ще три індустріальні парки отримали 347,5 млн грн від держави.

До нового пакета підтримки включено:

Індустріальний парк "Захід-Ресурс" (м. Городок, Львівська область, компанія-ініціатор ТОВ "Євро-Інвест-Холдинг") отримає від держави 15,1 млн грн на будівництво каналізації. Загальна вартість проєкту – 30,8 млн грн.

Індустріальний парк "Хмельницький" (керівна компанія ТОВ "КК "МІП Хмельницького") отримав державне фінансування для будівництва водопостачання, електропостачання та реконструкції під'їзної дороги. Загальна вартість проєкту – 327 млн грн, з яких держава покриє 51,4 млн грн.

Індустріальний парк "Ковель Порто" (проєкт, створений ТОВ "Компресорна техніка") отримає 69,8 млн грн державного фінансування на модернізацію залізничної під'їзної колії. Загальна вартість робіт – 114,8 млн грн.

Індустріальний парк "Біла Церква 1" (ТОВ "Індустріальний парк Біла Церква 1") отримав підтримку у 79,8 млн грн на будівництво водопостачання, водовідведення та електричних мереж. Загальна вартість проєкту – 159,5 млн грн.

Програма підтримки індустріальних парків пропонує до 150 млн грн на будівництво та модернізацію інфраструктури, включаючи інженерно-транспортні мережі та облаштування території. Гроші надаються безповоротно, покриваючи до 50% вартості проєктів, а для деокупованих територій – до 80%. Також програма включає компенсацію до 50% вартості підключення до електромереж.

Державні банки Укрексімбанк, Ощадбанк та Укргазбанк є партнерами Міністерства економіки у впровадженні програми підтримки індустріальних парків.