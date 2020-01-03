НБУ обновил 14-летний рекорд по покупке валюты

В Национальном банке Украины отчитались о объемах чистой покупки валюты в 2019 году. Общая сумма составляет $7,9 млрд. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что этот показатель является самым высоким за последние 14 лет и второй в общем в истории независимой Украины. "Больше было только в 2005 году. Тогда чистая покупка валюты НБУ составила $10,5 млрд, из которых $4,3 млрд было фактически получено от приватизации Криворожстали", - подчеркнули в НБУ.

В Нацбанке показатель сравнили с 2016-2018 годами, тогда он колебался в пределах $1,3-$1,6 млрд, а в 2011-2015 годах НБУ наоборот только тратил валюту из резервов для поддержания курса гривни. "Существенное превышение предложения валюты над спросом в прошлом году обусловлено несколькими факторами. Это, в частности, рост интереса иностранных инвесторов к гривневым облигациям Правительства, привлечение внешнего финансирования государственными компаниями, а также наращивание экспорта, прежде всего за счет увеличения производительности и соответственно больших физических объемов поставок товаров", - сказано в сообщении.

В НБУ отметили, что благоприятная ситуация на валютном рынке - это не случайность, а следствие реформ последних лет, восстановление макрофинансовой стабильности и последовательной экономической политики.