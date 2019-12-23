Новый рекорд: НБУ выкупил с рынка более полумиллиарда долларов

Национальный банк (НБУ) 16-21 декабря выкупил с межбанковского валютного рынка $564,6 млн, что стало самой большой интервенцией регулятора с начала года. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка.

Объем валюты, который НБУ уже выкупил в декабре, превысил $1,4 млрд.

Всего с начала года Нацбанк выкупил с рынка $6,9 млрд, а продал - $479,23 млн. Таким образом, международные резервы Украины пополнились на рекордные $6,425 млрд.

Несмотря на значительные объемы выкупа валюты Нацбанком, курс гривни продолжает укрепляться.

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