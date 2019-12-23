Проблемы бюджета и Нафтогаз укрепляют гривню. Закончится ли год с долларом по 23

Гривня заканчивает 2019 в статусе самой успешной валюты мира: плюс 19% к американскому доллару с начала года. В последнюю неделю декабря у гривни есть все шансы укрепиться еще сильнее. Главная причина – проблемы украинского госбюджета, но есть кое-что еще - результаты газовых переговоров с Россией.

Что происходит с курсом и сколько будет стоить доллар в последние дни 2019 года – в еженедельном обзоре LIGA.net.

Почти 23. Сколько стоит доллар

"Доллар по 23" уже кажется неизбежным: на прошлой неделе гривня укрепилась еще на 17 копеек – в пятницу, 20 декабря, торги на межбанке закрылись на уровне 23,3/23,33 грн/$.

В субботу днем в уличных обменниках можно было купить доллары по 23,2 – 23,25 грн, но большинство наличных продавцов "работали" в диапазоне 23,3 – 23,35 грн/$. Некоторые крупные банки держали более высокую планку: 23,4-23,5 грн/$.

Сдать американскую валюту сейчас можно не дороже 23,05 – 23,15 грн/$. Многие банки, в том числе крупные государственные, уже дают за доллар не больше 23 грн.

Евро на этих выходных можно купить по 25,75 – 26,1/€, британский фунт стерлингов – по 30,4 – 32,6 грн/£.

Проблнмы бюджета и Нафтогаз

На следующей неделе на курс доллара в Украине будут влиять несколько факторов. Большая часть из них связана с финансовыми задачами/проблемами государства.

Госдолг. Во вторник, 24 декабря, состоится очередной аукцион по продаже облигаций внутреннего госзайма, которыми правительство финансирует дефицит бюджета. В прошлый раз (17 числа) украинский госдолг с погашением через 4 года снова привлек иностранных инесторов (их инвестиции в ОВГЗ – главная причина роста курса гривни в этом году. Подробнее о причинах – здесь), гривня после этого снова укрепилась.

На аукционе во вторник планируется продать облигаций с максимальным сроком погашения в 2 года. Как правило, нерезиденты интересуются бумагами с погашением не раньше чем через 3 года.

С другой стороны, на этой неделе Кабмин Алексея Гончарука публично признал проблемы с доходной частью бюджета: есть риск не вписаться в установленный законом о госбюджете-2019 граничный дефицит в 90 млрд грн (детали – здесь).

Правительство уже объявило о планах привлечь через заимствования дополнительно 10 млрд грн (официально – в счет финансирования бюджета-2020). Но нужно больше. Это значит, что Минфин теоретически еще может добавить в план аукциона 24 декабря 3-4-летние ОВГЗ.

Пока в планах – гривневые бумаги с погашением через 6 месяцев, год и два года, а также облигации в долларах на 10 месяцев и два года.

Госбюджет. В СМИ фигурируют разные цифры относительно дыры в госбюджете, с которой Украина закончит 2019 год (для экономии денег Кабмин даже решил остановить часть госрасходов), одна из них – 50 млрд грн или более $2 млрд.

Кроме заимствований у государства есть еще один вариант – налоги.

Доллары от газовых переговоров с Россией. В предыдущие недели одним из крупнейших продавцов валюты на рынке (и соответственно фактором укрепления гривни) был НАК Нафтогаз Украины. Опрошенные LIGA.net банкиры предполагали, что НАК продает доллары, полученные от недавнего размещения еврооблигаций на $500 млн, в том числе, для выплаты налоговых авансов в госбюджет.

На этой неделе Нафтогаз снова может потрясти валютный рынок: согласно договоренностям с Газпромом, НАК до 29 декабря должен получить от россиян $3 млрд (Газпром должен выплатить эту сумму Украине по результатам Стокгольмского арбитража).

Lолг будет выплачен "живыми" деньгами, часть из них госмонополия может обменять на гривню, что существенно усилит предложение валюты на межбанке.

НБУ продолжает спасать доллар. Нацбанк на этой неделе пополнил ЗВР на $563 млн – абсолютный недельный рекорд 2019 года.

На прошлой неделе регулятор заявил, что намерен усилить свое пристутсnвие на валютном рынке.

23 грн/$ пока не будет. Прогноз на неделю

Опрошенные банкиры, как и прежде, сдержанно оценивают перспективы гривни по достижению уровня в 23 грн/$ уже на следующей неделе. Прогнозный диапазон курса доллара на следующие семь дней: 23,2 – 23,45 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Олег Куринной (банк Кредит Днепр), Антон Коваленко (ОТП Банк), Ярослав Кабин (Идея Банк), Наталия Шишацкая (Форвард Банк), аналитики инвесткомпании ICU.