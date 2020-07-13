Члены набсоветов госкомпаний продолжат получать урезанные зарплаты - депутат
Члены наблюдательных советов продолжат получать уменьшенные зарплаты в июле. Об этом на своей страничке в Facebook сообщила народный депутат Галина Янченко.
"Рассмотрение законопроекта №3708 отложено, сегодня Верховна Рада не будет его рассматривать", - написала нардеп.
По словам Янченко, законопроект №3708 предлагает, чтобы ограничение зарплаты госчиновников в 47 000 грн действовало не более трех месяцев от начала применения этой нормы.
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"В случае принятия законопроекта срок действия ограничения должен закончится 13 июля. Однако, сегодня мы не будем рассматривать этот проект закона, поэтому ограничения остаются", - написала Янченко.
- 29 марта президент Владимир Зеленский анонсировал сокращение зарплат госчиновников.
- 11 июля президент Владимир Зеленский попросил Верховную Раду отменить ограничения на зарплату чиновников.
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