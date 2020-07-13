Члены набсоветов госкомпаний продолжат получать урезанные зарплаты - депутат

Члены наблюдательных советов продолжат получать уменьшенные зарплаты в июле. Об этом на своей страничке в Facebook сообщила народный депутат Галина Янченко.

"Рассмотрение законопроекта №3708 отложено, сегодня Верховна Рада не будет его рассматривать", - написала нардеп.

По словам Янченко, законопроект №3708 предлагает, чтобы ограничение зарплаты госчиновников в 47 000 грн действовало не более трех месяцев от начала применения этой нормы.

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"В случае принятия законопроекта срок действия ограничения должен закончится 13 июля. Однако, сегодня мы не будем рассматривать этот проект закона, поэтому ограничения остаются", - написала Янченко.

29 марта президент Владимир Зеленский анонсировал сокращение зарплат госчиновников.

29 марта президент Владимир Зеленский анонсировал сокращение зарплат госчиновников. 11 июля президент Владимир Зеленский попросил Верховную Раду отменить ограничения на зарплату чиновников.

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Роман Брыль

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