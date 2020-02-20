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Зарплаты топ-менеджеров в Украине: женщины просят вдвое меньше

Зарплаты топ-менеджеров в Украине: женщины просят вдвое меньше
20.02.2020, 15:55

По данным hh.ua|grc, мужчины чаще претендуют на 100 000+ грн в месяц, женщины - до 50 000 грн

Большинство (56%) соискательниц-женщин в категории "Топ-менеджмент" заявляет в резюме о желании получать от 24 500 до 48 800 грн, а мужчины чаще женщин претендуют на зарплату от 73 200 грн и до 122 000 грн. Об этом говорится в исследовании hh.ua|grc, пишет AIN.

Эксперты проанализировали украинскую сферу топ-менеджмента по вакансиям за последние пять лет, чтобы посмотреть, как обстоят дела в Украине с точки зрения гендерного распределения.

В частности, они пришли к выводу, что высший менеджмент в Украине все еще "мужской" сектор – в 2019 году на мужчин приходилось 70% резюме, на женщин – 30%. В 2015-м соотношение было 75%/25% в пользу мужчин.

Наибольшую активность среди женщин проявляет возрастная группа 31-40 лет. Среди мужчин – 31-40 лет и 41-50 лет.

Мужчины-топ-менеджеры чаще всего ищут вакансии в категориях "Продажи", "Производство", "Управление малым бизнесом", "Управление закупками", "Транспорт", "Логистика", "Финансы".

Женщин больше интересуют сферы "Продажи", "Маркетинг, Реклама, PR", "Управление малым бизнесом", "Управление закупками", "Управление персоналом".

Согласно исследованию, женщины чаще интересовались проектной работой, частичной занятостью, гибким графиком и дистанционной работой.

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