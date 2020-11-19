Что будет с гривной в случае повторного локдауна. Ожидания НБУ

Национальный банк исключает повторение мартовского сценария ослабления гривны на валютном рынке в случае введения правительством повторного локдауна. Об этом сообщил директор департамента открытых рынков Нацбанка Алексей Лупин, передает Интерфакс-Украина.

"Мы не ожидаем повторения мартовских событий на валютном рынке, потому что в марте это было что-то новое, была паника по всему миру, и никто не понимал, что делать", – сказал Лупин, отвечая на вопрос о реакции нацвалюты на повторный локдаун.

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Он пояснил, что на ослабление гривны в марте, в частности, повлияла паника у нерезидентов, которые пытались быстро вывести и оперативно закрыть свои инвестиции в стране.

Лупин также уточнил, что аналогичной тактики нерезиденты придерживались не только в Украине, а и во всех развивающихся странах.

По данным НБУ, официальный обменный курс гривны к доллару на конец третьего квартала по сравнению с концом второго квартала 2020 года снизился на 6%. С начала года гривна девальвировала почти на 20%.

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Наталия Софиенко

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