UA

Что будет с гривной в случае повторного локдауна. Ожидания НБУ

19.11.2020, 10:35
Что будет с гривной в случае повторного локдауна. Ожидания НБУ - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Национальный банк исключает повторение мартовского сценария ослабления гривны на валютном рынке в случае введения правительством повторного локдауна. Об этом сообщил директор департамента открытых рынков Нацбанка Алексей Лупин, передает Интерфакс-Украина.

"Мы не ожидаем повторения мартовских событий на валютном рынке, потому что в марте это было что-то новое, была паника по всему миру, и никто не понимал, что делать", – сказал Лупин, отвечая на вопрос о реакции нацвалюты на повторный локдаун.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Он пояснил, что на ослабление гривны в марте, в частности, повлияла паника у нерезидентов, которые пытались быстро вывести и оперативно закрыть свои инвестиции в стране.

Лупин также уточнил, что аналогичной тактики нерезиденты придерживались не только в Украине, а и во всех развивающихся странах.

По данным НБУ, официальный обменный курс гривны к доллару на конец третьего квартала по сравнению с концом второго квартала 2020 года снизился на 6%. С начала года гривна девальвировала почти на 20%.

Читайте также: Последняя неделя перед девальвацией. Доллар подешевеет, но ненадолго. Прогноз до 20 ноября

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
НБУ гривна локдаун

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Короли большого процента: кто контролирует рынок микрокредитов в Украине

РасследованиеКороли большого процента: кто контролирует рынок микрокредитов в Украине
 