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14.03.2019, 10:30

Clearstream открывает счет в ценных бумагах в НБУ. Что это значит

Clearstream открывает счет в ценных бумагах в НБУ. Что это значит

Иностранным инвесторам упростят доступ к украинскому рынку ценных бумаг

Международный депозитарий ценных бумаг Clearstream и Национальный банк Украины (НБУ) подписали соглашение о корреспондентских отношениях для дальнейшего открытия счета в ценных бумагах в депозитарии Нацбанка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Впервые за свою историю Украина присоединяется к международному депозитарию ценных бумаг. Этот шаг является ключевым этапом ожидаемого в ближайшее время запуска "линка" между Национальным банком Украины и Clearstream", - говорится в сообщении. 

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В НБУ также отмечают, что этот шаг упростит доступ иностранных инвесторов к украинскому рынку ценных бумаг, а именно облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Расчеты по гривневым ОВГЗ будут осуществляться через систему ICSD, что уменьшит трансакционные и временные затраты инвесторов на проведение таких операций.

Кроме того, считают в НБУ, подписание договора с Clearstream повысит привлекательность и ликвидность рынка ОВГЗ.

"Украинское правительство получит преимущества от расширения круга источников долгосрочного финансирования, снижения стоимости долговых средств и улучшения валютной структуры госдолга за счет большего спроса на ценные бумаги, номинированные в гривне. Таким образом, корреспондентские отношения с международным депозитарием Clearstream обеспечат приток иностранного капитала в украинскую экономику и усилят ее финансовую стабильность", - подчеркивают в НБУ.

Ранее в НБУ заявляли, что в первом квартале 2019 года планируют осуществлять расчеты по всем государственным облигациям в гривне.

Clearstream - международная рассчетно-клиринговая организация; осуществляет хранение ценных бумаг, а также клиринг и расчеты по сделкам с ценными бумагами; основана в 2000 году в результате объединения Cedel и клирингового центра Deutsche Boerse Clearing; с июля 2002 года полностью перешла под контроль Deutsche Boerse AG.

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Теги: депозитарий, clearstream, НБУ, ценные бумаги
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