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COVID-19. Кабмин выделил почти 1,3 млрд грн на тестирование и обустройство лабораторий

03.11.2020, 18:29
COVID-19. Кабмин выделил почти 1,3 млрд грн на тестирование и обустройство лабораторий - Фото
Максим Степанов (Фото: МОЗ/Facebook)

Кабинет министров выделил 1 млрд грн на закупку тестов на определение антигена к COVID-19 и 213 млн грн – на развитие лабораторных мощностей в коммунальных учреждениях. Об этом в Верховной Раде заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-служба Минздрава.

По словам Степанова, дополнительное финансирование в размере 1 млрд грн позволит делать еще 1 млн тестов на COVID-19 в месяц.

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"Мы выходим на запланированное увеличение количества ПЦР-тестирования до 50 000 в сутки. Сейчас их количество достигает 47 000. На начало эпидемии делалось только 200 тестов в сутки", – добавил министр.

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Александр Мясищев
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