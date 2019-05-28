Данилюк отреагировал на советы Коломойского о дефолте

Команда президента Владимира Зеленского не рассматривает возможность объявления дефолта и не прислушивается к подобным советам. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк на брифинге 28 мая, отвечая на вопрос, прислушается ли президент к совету олигарха Игоря Коломойского.

"Есть позиция отдельных бизнесменов. Позиция государства состоит в другом. Государство должно защищать интересы граждан", - сказал он.

По словам Данилюка, невыполение обязательств по долгам - "дорога в никуда, которая подрывает доверие к государству и будет приводить к последствиям, которые негативно почувствуют люди".

"Поэтому такие решения даже не рассматриваются. Мы прислушиваемся к конструктивным советам членов команды", - заявил он.

Олигарх Игорь Коломойский в разговоре с изданием Financial Times посоветовал президенту Зеленскому объявить дефолт, чтобы Евросоюз и США списали Украине долги в качестве компенсации за то, что якобы является плацдармом в противостоянии Запада и России.

"По моему мнению, мы должны поступить с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины", - сказал он.

Ранее Зеленский назначил главой своей администрации юриста Коломойского Андрея Богдана.