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Данилюк рассказал, почему уехала миссия МВФ и кто виноват

Данилюк рассказал, почему уехала миссия МВФ и кто виноват
04.10.2019, 08:37

По словам экс-секретаря СНБО, главных кредиторов Украины остановили "тревожные события" в стране

Миссия Международного валютного фонда уехала из Украины без результата из-за тревожных событий, среди которых атака на бывшего главу Нацбанка Валерию Гонтареву и ее семью. Об этом в интервью lb.ua сказал экс-секретарь СНБО Александр Данилюк

Отвечая на вопрос, что именно стало причиной отъезда миссии, Данилюк сказал: "Тревожные события. На протяжении недели у бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой сожгли сперва машину, затем дом, прошли обыски в Приватбанке… Вызывают – по вопросу национализации – министра финансов на допрос. Еще – суды, там же пошел явный "прогресс".

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По его словам, логика МВФ - понятна. "В этой ситуации они не станут указывать на что-то конкретное, что мы должны исправить… Ведь это не МВФ просит поддержку у нас, а мы у них… И если МВФ видит какие-то риски, совершенно логично, что они задают вопросы по этому поводу", - подчеркнул Данилюк.

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"Еще момент: если глава Администрации (Офиса президента, Андрей Богдан, – ред.), ранее будучи адвокатом (Игоря Коломойского в деле ПриватБанка), подавал иски против государства то априори доверие нулевое", - считает экс-секретарь СНБО.

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МВФ Александр Данилюк валерия гонтарева андрей богдан
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