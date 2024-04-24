Дания дает Украине более 420 млн евро на восстановление и энергетику

Дания будет помогать Украине в восстановлении в результате войны. Страны подписали соответствующий документ

Юлия Свириденко и Мортен Бэдскоу. Фото: me.gov.ua

Украина и Дания заключили меморандум о долгосрочном сотрудничестве и восстановлении Украины, сообщает Минэкономики Украины.

Документ предусматривает выделение датским правительством около 40 млн евро в поддержку частного сектора, участвующего в восстановлении Украины, а также 380 млн евро для поддержки критической инфраструктуры, использующей возобновляемую энергетику.

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Меморандум с украинской стороны подписала министр экономики Юлия Свириденко, а с датской – министр предпринимательства Дании Мортен Бэдскоу.

Деньги пойдут в Экспортно-инвестиционный фонд Дании, который является частью Датско-украинского фонда. Его задача снизить финансовые риски для компаний, участвующих в восстановлении Украины. Часть из вышеупомянутых денег поможет укрепить энергосистему Украины, пострадавшую от ракетных и дроновых атак войск России.

Документ также предусматривает содействие встречам между бизнесом обеих стран и усилению сотрудничества в сфере судостроения, развития и восстановления морской портовой инфраструктуры.

Отдельное внимание будет уделено зеленой трансформации экономики и внедрению инновационных решений в сфере критической инфраструктуры, где Дания занимает ведущие позиции на мировом рынке.

22 февраля Дания объявила о пакете помощи Украине на 228 млн евро. Он содержал артснаряды, боеприпасы для систем ПВО, технику разминирования и беспилотники.

23 февраля Украина и Дания подписали соглашение о безопасности. Полный текст обнародованного документа LIGA.net публиковала здесь.

12 марта Дания объявила о новом пакете помощи Украине на $337 млн, в который вошли артиллерийские установки, снаряды, минометы и боеприпасы к ним.

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