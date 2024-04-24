Данія дає Україні понад 420 млн євро на відбудову та енергетику
Юлія Свириденко та Мортен Бедскоу. Фото: me.gov.ua

Україна та Данія уклали меморандум щодо довгострокової співпраці та відбудови України, повідомляє Мінекономіки України.

Документ передбачає виділення данським урядом близько 40 млн євро на підтримку приватного сектора, який бере участь у відбудові України, а також 380 млн євро  для підтримки критичної інфраструктури, що використовує відновлювальну енергетику.

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Меморандум з українського боку підписала міністерка економіки Юлія Свириденко, а з данського — міністр підприємництва Данії Мортен Бедскоу.

Гроші підуть до Експортно-інвестиційного фонду Данії, який є частиною Дансько-українського фонду. Його завдання знизити фінансові ризики для компаній, що беруть участь у відбудові України. Частина з вищезгаданих грошей допоможе зміцнити енергосистему України, яка постраждала від ракетних і дронових атак військ Росії.

Документ також передбачає сприяння зустрічам між бізнесом обох країн та посилення співробітництва у сфері суднобудування, розвитку та відбудови морської портової інфраструктури.

Окрема увага приділятиметься зеленій трансформації економіки та впровадженню інноваційних рішень у сфері критичної інфраструктури, де Данія має провідні позиції на світовому ринку.

  • 22 лютого Данія оголосила про пакет допомоги Україні на 228 млн євро. Він містив артснаряди, боєприпаси для систем ППО, техніку для розмінування та безпілотники.
  • 23 лютого Україна і Данія підписали безпекову угоду. Повний текст оприлюдненого документа LIGA.net публікувала тут.
  • 12 березня Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні на $337 млн, до якого увійшли артилерійські установки, снаряди, міномети та боєприпаси до них.

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