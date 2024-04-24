Данія дає Україні понад 420 млн євро на відбудову та енергетику

Юлія Свириденко та Мортен Бедскоу. Фото: me.gov.ua

Україна та Данія уклали меморандум щодо довгострокової співпраці та відбудови України, повідомляє Мінекономіки України.

Документ передбачає виділення данським урядом близько 40 млн євро на підтримку приватного сектора, який бере участь у відбудові України, а також 380 млн євро для підтримки критичної інфраструктури, що використовує відновлювальну енергетику.

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Меморандум з українського боку підписала міністерка економіки Юлія Свириденко, а з данського — міністр підприємництва Данії Мортен Бедскоу.

Гроші підуть до Експортно-інвестиційного фонду Данії, який є частиною Дансько-українського фонду. Його завдання знизити фінансові ризики для компаній, що беруть участь у відбудові України. Частина з вищезгаданих грошей допоможе зміцнити енергосистему України, яка постраждала від ракетних і дронових атак військ Росії.

Документ також передбачає сприяння зустрічам між бізнесом обох країн та посилення співробітництва у сфері суднобудування, розвитку та відбудови морської портової інфраструктури.

Окрема увага приділятиметься зеленій трансформації економіки та впровадженню інноваційних рішень у сфері критичної інфраструктури, де Данія має провідні позиції на світовому ринку.

22 лютого Данія оголосила про пакет допомоги Україні на 228 млн євро. Він містив артснаряди, боєприпаси для систем ППО, техніку для розмінування та безпілотники.

23 лютого Україна і Данія підписали безпекову угоду. Повний текст оприлюдненого документа LIGA.net публікувала тут.

12 березня Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні на $337 млн, до якого увійшли артилерійські установки, снаряди, міномети та боєприпаси до них.

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