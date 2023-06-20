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Дания увеличивает фонд поддержки Украины. Это плюс 3 млрд евро военной помощи

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 12:28
Дания увеличивает фонд поддержки Украины. Это плюс 3 млрд евро военной помощи - Фото
Фото: depositphotos.com

Правительство и парламент Дании договорились увеличить созданный в марте фонд помощи Украине на 21,9 млрд крон (около 3 млрд евро). Об этом сообщило Министерство обороны Дании.

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"Дания и датчане поддерживают украинский народ. Мы демонстрируем это не только на словах, но и на деле. Сегодня мы увеличиваем военную поддержку в рамках украинского фонда на общую сумму 21,9 млрд датских крон на период 2023-2028 годов", – заявил и.о. министра финансов Дании Мортен Бедсков.

Большинство дополнительного финансирования предназначено на этот и следующий год.

Новые деньги распределяются так: 7,5 млрд крон в 2023 году, 10,4 млрд крон в 2024 году и по 1 млрд крон в год в течение 2025-2028 годов.

Деньги пойдут как на прямую военную поддержку в виде техники, оборудования и обучения солдат, так и на оборонные контракты для их изготовления.

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил Данию за выделение этих денег.

"Отличные новости из Копенгагена: парламент Дании одобрил очередной пакет военной помощи Украине на 2,95 млрд евро на 2023-2028 годы. Каждое рычание Leopard'а и залп CAESAR'я — это салют в вашу честь. А ваше участие в "коалиции птиц" придаст этому оркестру звуки с неба, к которым мы стремимся", – написал он в Twitter.

СПРАВКА. Фонд поддержки Украины в Дании был создан в марте 2023 года. Он получил 7 млрд крон (0,95 млрд евро). Целью фонда является военная поддержка Украины в виде оружия и обучения. Кроме того, он поддерживает гражданские программы, такие как гуманитарная помощь или долгосрочные проекты реконструкции. Фонд также оказывает поддержку датскому бизнесу в восстановлении Украины.

В конце мая офис премьер-министра Дании сообщил, что около 70% фонда уже использовано.

Андрей Водяный
минобороныданиявоенная помощь
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