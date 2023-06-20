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Данія збільшує фонд підтримки України. Це плюс 3 млрд євро військової допомоги

Этот материал также доступен на русском
20.06.2023, 12:28
Данія збільшує фонд підтримки України. Це плюс 3 млрд євро військової допомоги - Фото
Фото: depositphotos.com

Уряд і парламент Данії домовилися збільшити створений у березні фонд допомоги Україні на 21,9 млрд крон (майже 3 млрд євро). Про це повідомило Міністерство оборони Данії.

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"Данія і данці підтримують український народ. Ми демонструємо це не лише на словах, але й на ділі. Сьогодні ми збільшуємо військову підтримку в межах українського фонду на загальну суму 21,9 млрд данських крон на період 2023-2028 років", – заявив в.о. міністра фінансів Данії Мортен Бьодсков.

Переважну більшість додаткового фінансування закладено на цей та наступний рік.

Нові гроші розподіляються так: 7,5 млрд крон у 2023 році, 10,4 млрд крон у 2024 році та по 1 млрд крон на рік протягом 2025-2028 років.

Гроші підуть як на пряму військову підтримку у вигляді техніки, обладнання та навчання солдатів, так і на оборонні контракти для їхнього виготовлення.

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував Данії за виділення цих грошей.

"Чудові новини з Копенгагена: парламент Данії схвалив черговий пакет військової допомоги Україні на 2,95 млрд євро на 2023-2028 роки. Кожне гарчання Leopard’а і залп CAESAR’я — це салют на вашу честь. А ваша участь у "коаліції пташок" додасть цьому оркестру звуки з неба, яких ми прагнемо", – написав він у Twitter.

ДОВІДКА. Фонд підтримки України у Данії створили в березні 2023 року. Він отримав 7 млрд крон (0,95 млрд євро). Метою фонду є військова підтримка України у вигляді зброї та навчання. Крім того, він підтримує цивільні програми, такі як гуманітарну допомогу чи довгострокові проєкти реконструкції. Фонд також надає підтримку данському бізнесу у відбудові України.

Наприкінці травня офіс прем'єр-міністра Данії повідомляв, що близько 70% фонду уже використано.

Андрій Водяний
військова допомогаміноборониданія
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