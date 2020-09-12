Дефицит бюджета США превысил $3 трлн

Дефицит федерального бюджета США на конец августа превысил $3 трлн. Об этом сообщается в отчете Министерства финансов США.

По данным Минфина, поступления составляют почти $3 трлн, а расходы - около $6 трлн.

Ожидается, что в целом дефицит бюджета США 2020 года может достичь $3,3 трлн, поскольку фискальный год в стране завершается 30 сентября.

В первом квартале ВВП США упал на 4,8%. Уровень безработицы вырос с рекордно низкого уровня 3,5% в феврале до 14,7% в апреле и 13,3% в мае.

ВВП США во втором квартале сократился на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такого падения экономика страны не испытывала по крайней мере полвека.

Дефицит бюджета США в июле вырос на рекордные $864 млрд. За девять месяцев с начала 2020 фискального года (начался в октябре 2019 года) дефицит государственного бюджета США вырос до $2,7 трлн.

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Сергей Чигирь

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