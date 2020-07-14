Коронакризис. США закончили июнь с рекордным дефицитом бюджета

Дефицит государственного бюджета США за июнь увеличился на $864 млрд. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на данные министерства финансов.

Для сравнения, в июне 2019 года дефицит увеличился всего на $8 млрд. За девять месяцев с начала 2020 фискального года (начался в октябре 2019 года) дефицит государственного бюджета США вырос до $2,7 трлн.

Резкий скачек дефицита в июне вызван увеличением государственных расходов на поддержку экономики и занятости во время пандемии COVID-19. На эти цели в июне израсходовано $1,1 трлн. При этом налоговые поступления в бюджет были такими же, как в предыдущем месяце - $240 млрд.

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В марте Конгресс США одобрил выделение дополнительно $2 трлн на программу стимулирования экономики в период пандемии. В частности, каждому потерявшему работу американцу из бюджета выплачивалась компенсация в $1 200 в месяц.

На поддержку малого бизнеса было выделено $500 млрд.

Ожидается, что правительство США предоставит еще один комплексный пакет помощи в размере $1 трлн в ближайшее время.

Экономика США завершила самое продолжительное развитие в истории в феврале и вступила в рецессию в результате пандемии коронавируса. США выдели на поддержку экономики несколько триллионов долларов. В первом квартале ВВП США упал на 4,8%. Уровень безработицы вырос с рекордно низкого уровня 3,5% в феврале до 14,7% в апреле и 13,3% в мае.

По данным Всемирного банка, в 2020 году глобальная экономика сократится на 5,2% из-за пандемии COVID-19

10 июня Министерство финансов США, заявило, что американская экономика начинает восстанавливаться после резкого спада из-за пандемии COVID -19.

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Роман Брыль

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