Дефицит бюджета США в июле вырос на 20%, несмотря на рост доходов от пошлин на 116%

В июле дефицит бюджета США достиг $291 млрд, так как расходы росли быстрее, чем доходы

Фото: Depositphotos

Дефицит бюджета США в июле 2025 года вырос почти на 20% и достиг $291 млрд, несмотря на существенный рост поступлений от таможенных пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет Reuters.

По данным Министерства финансов США, таможенные поступления за месяц выросли почти на $21 млрд благодаря повышенным тарифам, но расходы росли быстрее доходов.

В июле правительственные поступления увеличились на 2% (на $8 млрд) до $338 млрд, тогда как расходы выросли на 10% (на $56 млрд) и достигли рекордных для этого месяца $630 млрд.

В американском ведомстве отметили, что в июле этого года меньше рабочих дней, чем в прошлом году, и если бы этот фактор учли, дефицит составил бы около $271 млрд.

Чистые таможенные поступления в июле подскочили до $27,7 млрд против $7,1 млрд за аналогичный период прошлого года, что связано с повышением тарифных ставок.

Хотя Трамп публично подчеркивает, что миллиарды долларов от тарифов наполняют бюджет, эти пошлины платят компании-импортеры, а часть расходов в конечном итоге перекладывается на потребителей из-за более высоких цен.

За первые десять месяцев бюджетного года таможенные сборы составили $135,7 млрд – на $73 млрд, или на 116% больше, чем в прошлом году.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что рост таможенных поступлений усложнит Верховному суду возможность признать тарифы Трампа незаконными, если их будут оспаривать.

Совокупный дефицит бюджета США по итогам десяти месяцев 2025 финансового года достиг $1,629 трлн – на 7% (на $112 млрд) больше, чем в прошлом году.

Доходы за этот период выросли на 6% (на $262 млрд) и достигли рекордных $4,347 трлн, а расходы увеличились на 7% (на $374 млрд) – до рекордных $5,975 трлн.