Дефицит достиг 47,8 млрд грн: Минфин показал, как наполнялся госбюджет в мае

За январь-май 2020 года государственный бюджет сведен с дефицитом в размере 47,8 млрд грн, в том числе общий фонд - 52,2 млрд грн. Об этом сообщает Министерство финансов со ссылкой на оперативные данные Госказначейства.
В Минфине подчеркивают, что дефицит находится в пределах запланированного на этот период показателя.
В мае в общий фонд госбюджета поступило 63,9 млрд грн, роспись выполнена на 100%. При этом возмещение НДС составило 12 млрд грн, отметили в министерстве.
Основные тенденции мая в разрезе налогов и сборов:
Как отметили в Минфине, с учетом невыполнения росписи доходов, которое сложилось в январе-апреле (86,1%), роспись доходов по итогам января-мая по общему фонду госбюджета в целом выполнена на 88,4%.
За январь-май социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений. По данным Минфина, расходы по общему фонду госбюджета за пять месяцев 2020 года составляли 392,8 млрд грн, или 83,4% от росписи отчетного периода.
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