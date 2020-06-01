Дефицит достиг 47,8 млрд грн: Минфин показал, как наполнялся госбюджет в мае

За январь-май 2020 года государственный бюджет сведен с дефицитом в размере 47,8 млрд грн, в том числе общий фонд - 52,2 млрд грн. Об этом сообщает Министерство финансов со ссылкой на оперативные данные Госказначейства.

В Минфине подчеркивают, что дефицит находится в пределах запланированного на этот период показателя.

В мае в общий фонд госбюджета поступило 63,9 млрд грн, роспись выполнена на 100%. При этом возмещение НДС составило 12 млрд грн, отметили в министерстве.

Основные тенденции мая в разрезе налогов и сборов:

роспись по налогам и сбора на доходы физлиц перевыполнена на 100 млн грн;

показатель по рентной плате за пользование недрами выполнен на 114,7%, перевыполнение составило 300 млн грн;

роспись по акцизному налогу перевыполнена на 1,1 млрд грн, или на 21,4%, в основном за счет поступлений налога с табачных изделий;

на 99,8% выполнена роспись по НДС, недопоступления составили 100 млн грн;

500 млн грн составило недовыполнение по налогу на прибыль предприятий, роспись выполнена на 97,2%.

Как отметили в Минфине, с учетом невыполнения росписи доходов, которое сложилось в январе-апреле (86,1%), роспись доходов по итогам января-мая по общему фонду госбюджета в целом выполнена на 88,4%.

За январь-май социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений. По данным Минфина, расходы по общему фонду госбюджета за пять месяцев 2020 года составляли 392,8 млрд грн, или 83,4% от росписи отчетного периода.

13 апреля Верховная Рада приняла измененный в связи с коронакризисом госбюджет-2020. Согласно изменениям дефицит бюджета вырастет до 298 млрд грн.

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