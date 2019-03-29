Дефицит платежного баланса Украины вырос на 61%

За январь-февраль 2019 года платежный баланс Украины сведен с дефицитом в $316 млн, что на 61,2% больше по сравнению с дефицитом аналогичного периода прошлого года (-$196 млн). Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, в феврале этого года дефицит платежного баланса составил $248 млн, что в 3,6 раза больше, чем месяцем ранее (-$68 млн). Однако в феврале 2018 года платежный баланс был сведен с профицитом в $253 млн.

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Платежный баланс характеризует соотношение сумм платежей, произведенных страной за границей и поступивших в страну.

По данным НБУ, в 2018 году платежный баланс был сведен с профицитом $2,9 млрд.