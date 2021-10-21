Дефолт Evergrande откладывается. Китайский застройщик получил отсрочку по выплате долгов

Проблемному китайскому застройщику Evergrande удалось отсрочить крайний срок погашения процентов по облигациям на $260 млн, пишет Reuters.

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Как сообщил в четверг финансовый провайдер REDD, China Evergrande Group обеспечила пролонгацию просроченных облигаций. Провайдер предложил застройщику отсрочку после провала сделки по продаже доли в его подразделении по обслуживанию недвижимости за $2,6 млрд.

Evergrande выиграла более чем трехмесячное продление срока погашения облигации, сообщает REDD со ссылкой на держателей облигаций.

По словам источника, знакомого с вопросом, глава Evergrande Хуэй Ка Ян согласился вложить личные деньги в китайский жилой проект, связанный с облигациями. Это якобы позволило держателям бумаг получить свои проценты.

Собеседник издания отметил, что таким образом владельцы облигаций не допустили краха девелопера или затяжной судебной тяжбы.

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Evergrande Group – один из крупнейших девелоперов КНР – испытывает трудности с выплатой долга, который достиг рекордной отметки в $300 млрд (около 2% ВВП Китая). Чтобы справиться с кризисом, правительство Китая побуждало других застройщиков приобрести некоторые активы Evergrande. 23 сентября прошел крайний срок для выплаты $83,5 млн в качестве процентов по долларовым облигациям Evergrande. У компании был месяц, чтобы выполнить свои обязательства. Реструктуризация терпящего бедствие гиганта недвижимости может стать одной из крупнейших в истории страны.

20 октября China Evergrande Group отказалась от планов продать 50,1% акций своего подразделения по управлению недвижимостью. Эта сделка позволила бы застройщику привлечь $2,6 млрд. Evergrande вел переговоры о продаже доли в Evergrande Property Services более мелкому конкуренту Hopson Development Holdings.

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Юрий Тарасовский

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