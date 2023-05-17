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"Дефолт просто не вариант". В США наметился прогресс в переговорах по лимиту госдолга

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2023, 09:31
Фото: EPA

Президент США Джо Байден и лидер республиканцев в Конгрессе Кевин Маккарти во вторник приблизились к соглашению о лимите государственного долга, который нужно срочно повысить во избежание дефолта. Об этом пишет Reuters.

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После разговора с Байденом Маккарти сказал журналистам, что позиции сторон по-прежнему далеки друг от друга. Но он предполагает, что достичь соглашения до конца недели возможно.

Демократы не были столь оптимистичны по отношению к быстрым срокам, но Белый дом назвал прошедшую встречу продуктивной и откровенной. Байден сказал, что обе стороны пришли к согласию в основном: "Дефолт по долгу – это просто не вариант. Наша экономика скатится в рецессию".

"Нам еще есть над чем работать", – сказал Байден на мероприятии в Белом доме. По его словам, стороны "идут в сторону того, чтобы не допустить, чтобы Америка впервые объявила дефолт по своим обязательствам".

Республиканцы отказываются голосовать за повышение лимита госдолга, пока Байден и демократы не согласятся на сокращение расходов в федеральном бюджете. Однако после встречи с президентом США Макконнелл сказал: "Мы знаем, что не собираемся допустить дефолт".

Министерство финансов США может исчерпать доступные ему ресурсы уже к 1 июня.

  • Государственный долг США достиг лимита в размере $31,4 трлн еще в начале 2023 года. Благодаря экстраординарным мерам Министерства финансов правительство США получило еще несколько месяцев на то, чтобы договориться с Конгрессом. Но если лимит не поднять, США в конце концов могут столкнуться с первым в истории дефолтом.
  • Склоки в Конгрессе вокруг государственного долга происходят часто. В последний раз потолок государственного долга Конгресс поднимал в декабре 2021 года.
  • В большинстве случаев их удавалось завершить, прежде чем они успевали обрушить рынки. Но не всегда: в 2011 году политическая борьба привела к тому, что Standard & Poor's впервые в истории ухудшило кредитный рейтинг США, что пошатнуло финансовые рынки.
Андрей Водяный

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