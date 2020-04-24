Дело на 30 000 грн. Нефьодов объяснил, почему решили менять символику таможни

В Государственной таможенной службе решили заменить характерные для советской геральдики элементы и разработать новую символику, которая включает не только герб, но флаг и форменную одежду для сотрудников. Об этом в Facebook написал глава службы Максим Нефьодов.

"Невозможно не рассказать о новом гербе Таможни, когда им интересуются правоохранительные органы - СБУ и ГБР, которые вчера к нам приходили с обысками по закупке новой символики за 30 тыс. грн (включает в себя не только герб)", - написал Нефьодов.

Он отметил, что в центре герба изображены Золотые ворота, которые считались главным местом дислокации таможни времен Киевской Руси, а также перекрещенные ключи и трезубец.

По словам Нефьодова, у символики, основанной на национальных традициях, больше шансов сплотить людей внутри службы и за ее пределами.

23 апреля СБУ и ГБР провели обыски в Гостаможслужбе в связи с закупками услуг по созданию символики для таможни на 30 000 грн. В Гостаможне считаю повод надуманным и политически мотивированным.