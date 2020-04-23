СБУ обыскивала таможню по делу на 30 000 грн

Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) провели обыски в Государственной таможенной службе в связи с закупками по созданию символики для таможни на 30 000 грн. В таможенном ведомстве называют действия силовиков политически мотивированными.

Как сообщает пресс-служба таможни, в декабре 2019 года ведомство провело закупку услуг по разработке символики и концепции новой формы для таможни стоимостью почти 30 000 грн.

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Исполнителем работ стало ООО "Геральдическая палата "Олекса Руденко и компаньоны", которое разработало новую концепцию эмблемы, флага, формы и других элементов геральдики.

В ведомстве уверяют, что имеются все документы, подтверждающие выполнение работ подрядчиком в полном объеме. Эти документы изъяли правоохранители.

"Мы убеждены, что обыски на таможне прошли по надуманному политически мотивированному делу. Впрочем, предоставим полное содействие правоохранительным органам", – говорится в сообщении.

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