Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

СБУ обыскивала таможню по делу на 30 000 грн

СБУ обыскивала таможню по делу на 30 000 грн
23.04.2020, 18:30

Гостаможня считает, что обыски СБУ прошли по надуманному и политически мотивированному делу. Речь о разработке новой символики за 30 000 грн

Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) провели обыски в Государственной таможенной службе в связи с закупками по созданию символики для таможни на 30 000 грн. В таможенном ведомстве называют действия силовиков политически мотивированными.

Как сообщает пресс-служба таможни, в декабре 2019 года ведомство провело закупку услуг по разработке символики и концепции новой формы для таможни стоимостью почти 30 000 грн.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Исполнителем работ стало ООО "Геральдическая палата "Олекса Руденко и компаньоны", которое разработало новую концепцию эмблемы, флага, формы и других элементов геральдики.

В ведомстве уверяют, что имеются все документы, подтверждающие выполнение работ подрядчиком в полном объеме. Эти документы изъяли правоохранители.

"Мы убеждены, что обыски на таможне прошли по надуманному политически мотивированному делу. Впрочем, предоставим полное содействие правоохранительным органам", – говорится в сообщении.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Марина Кучук
Напишите нам
таможня обыски сбу государственная таможенная служба
Комментарии
Последние новости
 