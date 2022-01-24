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Денег достаточно. Шмыгаль призвал сохранять спокойствие

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2022, 19:23
Денег достаточно. Шмыгаль призвал сохранять спокойствие - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Угроз функционированию национальной экономики нет, кроме дезинформационного давления. Об этом после заседания СНБО заявил на брифинге премьер-министр Денис Шмыгаль

"Других факторов, которые могут нести дестабилизацию национальной экономике — нет", — сказал Шмыгаль.

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Он отметил, что сейчас в Украины один из самых высоких уровней золотовалютных запасов, что "позволяет абсолютно четко с НБУ управлять ситуацией, а также стабильностью валютного курса".

"Курс доллара на сегодня $28,3 – есть валютный коридор, в котором он колеблется, и это один из ключевых макроэкономических показателей здоровой экономики и стабильности", — заявил премьер.

По его словам, тарифы на электроэнергию и газ остаются неизменными до конца отопительного сезона. Кроме того, МВФ в феврале может пересмотреть программу сотрудничества с Украиной.

Также он напомнил, что ЕС готов экстренно выделить Украине 1,2 млрд евро.

"Информационное и дезинформационное давление на экономику государства может повлечь дестабилизацию. Поэтому очень важно сейчас не паниковать. Важно понимать, что у нас есть поддержка наших иностранных партнеров. Сегодня экономика Украины, золотовалютные запасы, стабильность экономики абсолютно гарантируют нам спокойное прохождение этого периода", – отметил Шмыгаль.

Он также отметил, что ключевой месседж – не паниковать и сохранять спокойствие.

"У нас достаточно средств в бюджете для полной выплаты субсидий, достаточно средств для выплат всех заработных плат бюджетникам. У нас будут выполнены все эти обязательства", – отметил глава правительства.

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Наталия Софиенко
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экономика Украины Денис Шмыгаль
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