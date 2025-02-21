Денежные переводы в Украину сократились на $2 млрд за год — НБУ

Через платежные системы в Украину перевели $2,5 млрд в 2024 году. Больше всего из США

Фото: пресс-служба НБУ

Сумма денежных переводов Украину со всего мира по официальным и неофициальным каналам сократилась до $9,6 млрд в 2024 году, по сравнению с $11,6 млрд в 2023 году. Данные опубликовал Национальный банк.

Через платежные системы перевода денег (созданных как резидентами, так и нерезидентами) было перечислено в Украину почти $2,5 млрд в эквиваленте. Это на 4,6% меньше, чем за 2023 год.

Средняя сумма одного такого трансграничного перевода в Украину в прошлом году составила $267 (в 2023 году – $256).

Через платежные системы наибольшие объемы средств в Украину в прошлом году поступали из США (19,39%), Израиля (16,8%), Германии (10,8%), Италии (10,21%) и Великобритании (9,41%).

Лидерами по сумме переводов в Украину были три платежные системы: Western Union – 37,58% всех переводов, MoneyGram – 19,20%, RIA – 18,33%.

В НБУ отмечают, что именно через канал платежных систем в 2024 году переводилась украинцам гуманитарная помощь от ряда международных организаций.

Традиционно через платежные системы перевода средств в предыдущие годы, до полномасштабного вторжения, поступала примерно четверть от объема всех частных денежных переводов в Украину. В 2024 году эта тенденция сохранилась.