НБУ может отменить лимит в 150 000 грн на карточные переводы: что нужно сделать банкам

Национальный банк Украины рассматривает возможность отмены ограничения в 150 000 грн на переводы с карты на карту уже через один-два месяца. Однако для этого банки должны продемонстрировать способность самостоятельно выявлять рисковых клиентов, заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью Forbes.

Глава регулятора подчеркнул, что введенное ограничение является временной мерой и не может полностью решать проблему незаконного использования карточных счетов так называемыми "дропами". Для этого необходим комплексный подход, в частности, принятие закона о реестре дропов, на который рассчитывает НБУ.

Помимо действий регулятора, сами банки должны совершенствовать внутренние системы контроля и применять риск-ориентированный подход по принципу "знай своего клиента". Пышный подчеркнул, что дропов не было бы, если бы финансовые учреждения тщательно анализировали профили клиентов при регистрации и учитывали их транзакционную историю.

С 1 февраля вступил в силу меморандум, подписанный большинством банков, который должен ужесточить процедуры проверки клиентов. Если в течение следующих месяцев обновленные механизмы окажутся эффективными, НБУ выполнит обещание и отменит лимит на карточные переводы.