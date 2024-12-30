Лимиты давят. Как ограничение переводов повлияет на работу ФОП в 2025 году

Как на работу ФОП в 2025 году повлияют банковский меморандум о лимитах переводов, а также лимиты Новой почты и наличных операций?

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В Украине постепенно ограничивают карточные переводы и вводят предельные суммы, которые клиенты могут переводить друг другу.

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При этом продолжают действовать ограничения на операции с наличными деньгами. В течение 2024 года финансовые учреждения, по требованию или с подачи Нацбанка, вводили лимиты по переводам средств.

В декабре 2024 года по этому поводу появился новый документ – Меморандум об ограничении переводов для граждан, который заключили Нацбанк, ряд банков и профильных ассоциаций.

Как все это может повлиять на работу ФОП, анализирует адвокат и налоговый консультант Богдан Янкив. LIGA.net с разрешения автора публикует конспект с его YouTube-канала.

История ограничений банковских платежей в течение 2024 года

В конце августа 2024 года постановлением Нацбанка №102 был установлен автоматический лимит на сумму 150 тысяч гривен и выше на исходящие переводы с карточек в пределах одного банка. То есть переводы на большую сумму с карты на карту автоматически блокировались.

А уже 10 декабря 2024 года между НБУ и крупнейшими банками был подписан меморандум о новых уровнях ограничений переводов для граждан. Всего за неделю к нему присоединились еще 25 более мелких банков.

В меморандуме отмечено, что для клиентов высокого уровня риска, то есть тех, кто не имеет никаких документов о происхождении средств, устанавливается лимит 50 тысяч гривен. Для клиентов среднего и низкого уровня риска лимиты будут поэтапными. С 1 февраля 2025 года – 150 тысяч гривен, а с 1 июня 2025 – 100 тысяч гривен.

Меморандум предусматривает проверки клиентов уже на этапе открытия счетов и их разделение на тех, по которым есть критерии высокой рискованности, средней и низкой.

Известно, что в рамках меморандума банки договорились о применении риск-ориентированного подхода, который в первую очередь коснется новых физлиц-предпринимателей (до шести месяцев работы) первой группы налогообложения. К ним будет применяться высокий уровень риска, углубленное изучение бизнес-деятельности, усиленный мониторинг операций.

Для ФОП на общей системе и второй-третьей групп упрощенной системы каждый банк будет применять собственный риск-ориентированный подход.

Меморандум и неочевидные ограничения

Меморандум предполагает, что предел 150 или 100 тысяч – это предел и на входящие и исходящие переводы в целом.

А поскольку в нем не уточняется, идет речь об IBAN или карточных переводах, с юридической точки зрения это означает, что будут охватываться все возможные переводы.

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Также в меморандуме говорится об ограничении количества открываемых в одинаковой валюте счетов тремя. Но лимиты действуют суммарно на все счета в пределах одного банка. И даже если у клиента будет 5 счетов, предел все равно будет одинаков.

Финучреждения договорились между собой обмениваться данными о клиентах и информацией о них – по счетам и их количеству. Более того, во всех анкетах и опросниках при открытии счетов есть вопросы о счетах других банков. Теперь ответ на этот вопрос благодаря меморандуму банки смогут не просто получать, но и проверять.

Поэтому все банки, которые подпишут меморандум, будут обмениваться данными о счетах и поставят лимит на количество счетов в пределах всех подписавших меморандум банков, чтобы не давать их обходить.

Актуальные лимиты на платежи в Новой почте

Еще с 1 апреля 2024 г. было введено в действие новое решение департамента финансового мониторинга компании NovaPay, который обеспечивает проведение платежей на Новой почте.

С того момента для ФОП ничего не изменилось, потому что эти ограничения компании вписываются в лимиты, предусмотренные межбанковским меморандумом. Так, до 1 апреля 2024 года физлицу можно было в квартал получить денежных переводов на 500 тысяч гривен.

За 2-й квартал 2024 года можно было получить 300 тысяч гривен переводов. За 3-й квартал 2024 года – 200 тысяч гривен. С 4-го квартала устанавливается годовой лимит на переводы в сумме 300 тысяч гривен. То есть на протяжении 2025 года это 25 тысяч гривен в месяц.

Ограничение наличных операций

До этого времени через терминалы и кассы банков разрешено делать переводы наличными на сумму до 5 тысяч гривен. И этот предел не уменьшается.

Если попытаться обойти его и сделать из терминалов или из кассы несколько анонимных переводов на счет в сумме до 5 тысяч гривен, скорее всего, у получателя переводов начнется финмониторинг.

Также в банках сейчас очень детально отслеживают снятие наличных со счетов ФОП или физических лиц. Поэтому не стоит снимать более 50% оборотных средств предпринимателей со счета наличными.

В NovaPay пока ограничения по выходу в наличность не столь жесткие. Однако если постоянно снимать много наличных денег, это все равно привлечет внимание финмониторинга. Есть большой шанс блокировки счета.

Отслеживание снятия наличных предусмотрено Постановлением 148 Нацбанка. Согласно ему, нельзя тратить много средств на оплату наличными за товары или услуги, а должна быть именно безналичная оплата. В частности, ФОП может платить другому ФОП только до 10 тысяч гривен наличными. Физическое лицо в магазинах может оплатить только до 50 тысяч гривен наличными за один платеж.

К примеру, покупать недвижимость или автомобили по закону за наличные деньги невозможно. На практике это означает, что банк у клиента не примет документы о происхождении средств. Даже, например, если есть договор, расписка или любой другой документ, где речь идет о значительном расчете наличными. Поскольку такой документ нарушает это постановление Нацбанка.

Поэтому базовое правило для того, чтобы не беспокоиться из-за лимитов – нужно всегда хранить документы, подтверждающие происхождение средств. То есть официальные документы о получении денег. К примеру, налоговые декларации, где видно, что с этих средств уплачены налоги.