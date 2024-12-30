Ліміти тиснуть. Як обмеження переказів вплине на роботу ФОП у 2025 році

Як на роботу ФОП у 2025 році вплинуть банківський меморандум про ліміти переказів, а також ліміти Нової пошти та готівкових операцій?

В Україні поступово обмежують карткові перекази та вводять граничні суми, які клієнти можуть переказувати один одному.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

При цьому продовжують діяти обмеження на операції з готівкою. Впродовж 2024 року фінансові установи, на вимогу чи з подання Нацбанку, вводили усілякі ліміти щодо переказів коштів.

У грудні 2024 року щодо цього з'явився новий документ – Меморандум про обмеження переказів для громадян, який уклали Нацбанк, низка банків та профільних асоціацій.

Як все це може впливати на роботу ФОП, аналізує адвокат та податковий консультант Богдан Янків. LIGA.net із дозволу автора публікує конспект із його YouTube-каналу.

Історія обмежень банківських платежів упродовж 2024 року

Наприкінці серпня 2024 року постановою Нацбанку №102 був встановлений автоматичний ліміт на суму 150 тисяч гривень і вище на вихідні перекази з карток в межах одного банку. Тобто перекази на більшу суму з карти на карту автоматично блокувались.

А вже 10 грудня 2024 року між НБУ і найбільшими банками був підписаний меморандум про нові рівні обмежень переказів для громадян. Всього за тиждень до нього долучились ще 25 дрібніших банків.

У меморандумі зазначено, що для клієнтів високого рівня ризику, тобто тих, хто не має жодних документів щодо походження коштів, встановлюється ліміт 50 тисяч гривень. Для клієнтів середнього та низького рівня ризику ліміти будуть поетапні. З 1 лютого 2025 року – 150 тисяч гривень, а з 1 червня 2025 року – 100 тисяч гривень.

Меморандум передбачає перевірки клієнтів вже на етапі відкриття рахунків та їхній поділ на тих, щодо яких є критерії високої ризикованості, середньої та низької.

Відомо, що в рамках меморандуму банки домовилися про застосування ризикорієнтованого підходу, який насамперед торкнеться нових фізосіб-підприємців (до шести місяців роботи) першої групи оподаткування. До них застосовуватиметься високий рівень ризику, поглиблене вивчення бізнес-діяльності, посилений моніторинг операцій.

Для ФОП на загальній системі та другої-третьої груп спрощеної системи кожен банк застосовуватиме власний ризикорієнтований підхід.

Меморандум і неочевидні обмеження

Меморандум передбачає, що ліміт 150 чи 100 тисяч – це ліміт і на вхідні і на вихідні перекази загалом.

А оскільки в ньому не уточняється, йдеться про IBAN чи карткові перекази, з юридичної точки зору це означає, що будуть охоплюватися всі можливі перекази.

Читайте також Боротьба з дропами чи загроза бізнесу. Навіщо посилюються обмеження карткових переказів

Також у меморандумі йдеться про обмеження кількості рахунків, які відкриваються в однаковій валюті, трьома. Але ліміти діють сумарно на всі рахунки в межах одного банку. І навіть якщо у клієнта буде 5 рахунків, ліміт все одно буде однаковий.

Фінустанови домовились між собою обмінюватися даними про клієнтів та інформацією про них – щодо рахунків та їхньої кількості. Ба більше, у всіх анкетах та опитувальниках при відкритті рахунків є питання про рахунки в інших банках. Тепер відповідь на це питання, завдяки меморандуму, банки зможуть не просто отримувати, а й перевіряти.

Тому всі банки, які підпишуть меморандум, будуть обмінюватися даними про рахунки і поставлять ліміт на кількість рахунків у межах усіх банків, які підписали меморандум, щоб не давати їх обходити.

Актуальні ліміти на платежі у Новій пошті

Ще з 1 квітня 2024 року було введено в дію нове рішення департаменту фінансового моніторингу компанії NovaPay, який забезпечує проведення платежів на Новій пошті.

З того моменту для ФОП нічого не змінилося, бо ці обмеження компанії вписуються у ліміти, які передбачені міжбанківським меморандумом. Так, до 1 квітня 2024 року фізособі можна було у квартал отримати грошових переказів на 500 тисяч гривень.

За 2-й квартал 2024 року можна було отримати 300 тисяч гривень переказів. За 3-й квартал 2024 року – 200 тисяч гривень. З 4-го кварталу встановлюється річний ліміт на перекази в сумі 300 тисяч гривень. Тобто впродовж 2025 року це 25 тисяч гривень у місяць.

Обмеження готівкових операцій

До цього часу через термінали та каси банків дозволено робити перекази готівкою на суму до 5 тисяч гривень. І цей ліміт не зменшується.

Якщо спробувати обійти його і зробити з терміналів чи з каси декілька поспіль анонімних переказів на рахунок у сумі до 5 тисяч гривень, скоріш за все в отримувача переказів почнеться фінмоніторинг.

Також у банках зараз дуже детально відстежують зняття готівки з рахунків ФОП чи фізичних осіб. Тому не варто знімати понад 50% обігових коштів підприємців з рахунку готівкою.

В NovaPay поки що обмеження щодо виходу в готівку не такі жорсткі. Однак якщо постійно знімати багато готівки, це все одно приверне увагу фінмоніторингу. Є великий шанс блокування рахунку.

Відстеження зняття готівки передбачено Постановою 148 Нацбанку. Згідно з нею, не можна витрачати багато коштів на оплату готівкою за товари чи послуги, а має бути саме безготівкова оплата. Зокрема, ФОП може платити іншому ФОП тільки до 10 тисяч гривень готівкою. Фізична особа в магазинах може оплатити тільки до 50 тисяч гривень готівкою за один платіж.

Приміром, купувати нерухомість чи автомобілі за законом за готівку неможливо. На практиці це означає, що банк у клієнта не прийме документи щодо походження коштів. Навіть, приміром, якщо є договір, розписка або будь-який інший документ, де йдеться про значний розрахунок готівкою. Бо такий документ порушує цю постанову Нацбанку.

Тож базове правило для того, щоб не мати клопоту через ліміти, – треба завжди зберігати документи, які підтверджують походження коштів. Тобто офіційні документи про отримання грошей. Наприклад, податкові декларації, де чітко видно, що з цих коштів сплачені податки.