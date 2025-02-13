НБУ може скасувати ліміт у 150 000 грн на карткові перекази: що потрібно зробити банкам

Національний банк України розглядає можливість скасування обмеження у 150 000 грн на перекази з картки на картку вже за один-два місяці. Однак для цього банки мають продемонструвати здатність самостійно виявляти ризикових клієнтів, заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes.

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Очільник регулятора підкреслив, що запроваджене обмеження є тимчасовим заходом і не може повністю розв'язувати проблему незаконного використання карткових рахунків так званими "дропами". Для цього необхідний комплексний підхід, зокрема ухвалення закону про реєстр дропів, на який розраховує НБУ.

Крім дій регулятора, самі банки повинні вдосконалювати внутрішні системи контролю та застосовувати ризик-орієнтований підхід за принципом "знай свого клієнта". Пишний наголосив, що дропів не було б, якби фінансові установи ретельно аналізували профілі клієнтів під час реєстрації та враховували їхню транзакційну історію.

З 1 лютого набув чинності меморандум, підписаний більшістю банків, який має посилити процедури перевірки клієнтів. Якщо впродовж наступних місяців оновлені механізми виявляться ефективними, НБУ виконає свою обіцянку та скасує ліміт на карткові перекази.