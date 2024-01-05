Деньги ходят за студентом. Кабмин изменяет финансирование высшего образования

Cтуденты смогут учиться за счет государственного заказа, государственных грантов, льготных кредитов и по контракту

Фото: depositphotos.com

Кабинет министров принял законопроект, который изменяет принцип финансирования получения высшего образования. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"В этом году планируем запустить масштабную реформу высшего образования. Сейчас есть обучение "на бюджете" и по контракту. Мы предлагаем изменить такой подход, чтобы охватить государственной поддержкой как можно больше студентов", — заявил премьер.

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Согласно законопроекту в будущем студенты смогут учиться за счет государственного заказа, государственных грантов, льготных кредитов, а также на контрактной форме обучения.

Государственный заказ – это полностью безвозмездное обучение студента за бюджетные средства.

Источник: Михаил Федоров/Facebook

Одновременно вводится модель государственных грантов, позволяющих полностью или частично покрыть расходы на обучение. Размер гранта будет определяться по результатам ВНО/НМТ, добавил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Источник: Михаил Федоров/Facebook

Система грантов на высшее образование – это распространенная мировая практика, действующая в США, Европе. В центре системы высшего образования – студент, а не университет. Поступающий сможет сам выбирать, какому университету отдать свои средства и на какую специальность поступать, а не выбирать специальность только потому, что там есть бюджетные места.

Реформа также подразумевает перезагрузку льготных кредитов, которые должны выдавать банки.

"Понимаем, что полностью раскрыть потенциал кредитования для получения высшего образования будет возможно только в мирное время", — уточнил Федоров.

Если Верховная Рада оперативно примет этот законопроект, новая система заработает уже с сентября 2024 года.

"В настоящее время 60% студентов учится на контракте. Наша цель — чтобы наоборот, более 60% студентов получали разные виды государственной поддержки", — заявил Шмыгаль.

Он добавил, что в этом году расходы бюджета на образование составят более 170 млрд грн. Это рост более чем на 20 млрд грн по сравнению с прошлым годом.

Источник: Михаил Федоров/Facebook

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