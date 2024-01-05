Гроші ходять за студентом. Кабмін змінює фінансування вищої освіти

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Кабінет міністрів ухвалив законопроєкт, який змінює принцип фінансування здобуття вищої освіти. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Цього року плануємо запустити масштабну реформу вищої освіти. Зараз є навчання "на бюджеті" і за контрактом. Ми пропонуємо змінити такий підхід, щоб охопити державною підтримкою якомога більше студентів", – заявив прем'єр.

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Згідно із законопроєктом у майбутньому студенти зможуть навчатися шляхом державного замовлення, державних грантів, пільгових кредитів, а також на контрактній формі навчання.

Державне замовлення – це повністю безоплатне навчання студента за бюджетні кошти.

Джерело: Михайло Федоров/Facebook

Одночасно запроваджується модель державних грантів, що дають змогу повністю або частково покрити витрати на навчання. Розмір гранту визначатиметься за результатами ЗНО/НМТ, додав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Джерело: Михайло Федоров/Facebook

Система грантів на вищу освіту – це поширена світова практика, що діє у США, Європі. У центрі системи вищої освіти – студент, а не університет. Вступник зможе сам обирати, якому університету віддати свої кошти та на яку спеціальність вступати, а не вибирати спеціальність лише тому, що там є бюджетні місця.

Реформа також передбачає перезавантаження пільгових кредитів, які мають видавати банки.

"Розуміємо, що повністю розкрити потенціал кредитування для здобуття вищої освіти буде можливим лише у мирний час", – уточнив Федоров.

Якщо Верховна Рада оперативно ухвалить цей законопроєкт, нова система почне працювати вже з вересня 2024 року.

"Наразі 60% студентів навчаються на контракті. Наша мета — щоб навпаки, понад 60% студентів отримували різні види державної підтримки", – заявив Шмигаль.

Він додав, що цього року видатки бюджету на освіту складуть більш ніж 170 млрд грн. Це зростання на понад 20 млрд грн порівняно з минулим роком.

Джерело: Михайло Федоров/Facebook

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