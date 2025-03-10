Деньги Кремля под угрозой: в ЕЦБ заговорили о конфискации – Politico

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Единство в рядах Европейского центрального банка (ЕЦБ) начинает давать трещины, поскольку насущная потребность в финансировании обороны Европы преобладает юридические и технократические беспокойства относительно управления единой валютой. Об этом сообщает Рolitico.

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Спор между Трампом и Зеленским заставил лидеров ЕС искать срочные источники финансирования оборонных нужд, пишет издание.

Из-за высокого уровня задолженности и ограниченных возможностей бюджета европейские политики рассматривают возможность конфискации около 200 млрд евро российских резервов, замороженных в Бельгии. В настоящее время эти средства используются в качестве залога для кредита G7 в размере 50 млрд евро для поддержки Украины.

После того как Россия начала полномасштабную войну против Украины, США и другие страны запретили трансакции с российским Центробанком и Министерством финансов, заблокировав $300-350 млрд суверенных российских активов. Заблокированные активы – преимущественно европейские, американские и британские государственные облигации. Подавляющее большинство этих активов хранится в Euroclear – Центральном депозитарии ценных бумаг, базирующемся в Бельгии, что делает Евросоюз ключевым игроком в любом плане использования российских активов.

Традиционно ЕЦБ выступал против агрессивных действий по отношению к российским активам, аргументируя это тем, что подобный шаг может подорвать доверие к евро на мировых финансовых рынках.

Однако в пятницу член управляющего совета ЕЦБ, глава Банка Латвии Мартиньш Казакс первым среди чиновников ЕЦБ поддержал идею конфискации, назвав ее "реальным вариантом помощи Украине в борьбе за свободу и против агрессии".

Его заявление, сделанное от имени граничащей с Россией страны, подчеркивает, что в условиях растущей угрозы Европа может решиться на радикальные действия, даже если это повлечет за собой новый финансовый шок.

Источники в финансовых кругах сообщают, что подобные настроения преобладают и в других странах Балтии. Однако центральные банки Эстонии и Литвы официально не прокомментировали эту информацию.

Несмотря на нарастающее давление, президент ЕЦБ Кристин Лагард публично продолжает настаивать на осторожном подходе. На пресс-конференции в четверг она подчеркнула, что юридические риски конфискации российских активов могут иметь серьезные последствия для других международных инвесторов.

В то же время Лагард признала, что ЕЦБ играет лишь консультативную роль и окончательное решение будут приниматься правительствами стран ЕС.

Несмотря на все риски, политическое давление на ЕС относительно конфискации российских активов растет каждый день.

Харийс Рокпелнис, высокопоставленный чиновник правящей коалиции Латвии, заявил, что политики не должны учитывать оговорки ЕЦБ, даже если они экономически обоснованы.

"С точки зрения чистой экономики, у них есть свои аргументы. Но сейчас нужны политические решения. Пусть ЕЦБ придерживается своей технократической позиции, а политики сделают то, что необходимо", – отметил он.

Источники сообщают, что некоторые центральные банкиры поддерживают идею конфискации, но не выражают этого публично, позволяя политикам принимать окончательные решения.

Эксперты также указывают, что у ЕЦБ есть инструменты для минимизации финансовых рисков.

Элина Рыбакова из Института международной экономики Петерсона объясняет, что главный риск заключается в возможной распродаже европейских облигаций Китаем или Саудовской Аравией.

Однако ЕЦБ может использовать свой инструмент защиты от кризисных ситуаций (Transmission Protection Instrument), чтобы стабилизировать рынок облигаций.

То, как решится эта ситуация, станет тестом на баланс власти между политиками и Европейским центробанком.

В последние годы традиционная независимость ЕЦБ ослабевает из-за высокого уровня инфляции и политического давления.

Некоторые эксперты полагают, что позиция Франкфурта (штаб-квартиры ЕЦБ) может остаться неизменной, поскольку национальные центробанки стран ЕС оказывают ограниченное влияние на принятие решений в ЕЦБ.

Однако нынешняя ситуация демонстрирует, как политические реалии могут менять баланс власти в еврозоне. Это особенно важно для руководителей национальных центробанков, поскольку в 2025 году истекают полномочия шести из 20 членов Совета управляющих ЕЦБ.

Надеющиеся на переназначение или новые должности могут быть не слишком готовы рисковать карьерой, выступая против позиции своих правительств.

"Даже если политическая воля к конфискации активов растет, финансовые риски остаются", – резюмирует Джудит Арналь из CEPS.