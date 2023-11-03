Деньги на кино оставили, военный НДФЛ у общин забрали: изменения бюджета к второму чтению

Кабмин одобрил проект Закона "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" до второго чтения, сообщает Министерство финансов. В нем, в частности, изменен прогноз курса гривны, уровня ВВП и инфляции. А также оставили финансирование сериалов на 445 млн грн и заложили нормы законопроекта о "военном НДФЛ" в текст Бюджета.

"Принципы и приоритеты, которые определены в проекте бюджета, представленном правительством на рассмотрение Парламента в І чтении – сохранены и до ІІ чтения. Показатели бюджета сбалансированы, но одновременно и напряжены. Продолжаем активно работать для привлечения необходимого внешнего финансирования", – сообщил министр финансов Сергей Марченко.

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Правительство уточнило прогноз, в частности, что касается курса гривны к доллару, инфляции и валового внутреннего продукта.

В прогнозе на 2024 год был скорректирован в сторону уменьшения показатель потребительской инфляции – с 10,8% до 9,7% (в расчете декабрь к декабрю).

"Уточнение произошло на фоне изменения предположений относительно курса гривны – в среднем за год 40,7 гривен за доллар до второго чтения по сравнению с 41,4 гривны за доллар в предварительном прогнозе", – говорится в пояснительной записке к проекту.

К концу 2024 года курс ожидается на уровне 42,1 гривны за доллар (предварительный прогноз – 44,2).

Правительство также ожидает менее значительную девальвацию гривны в 2023 году – 38,6 грн за доллар по сравнению с 40,2 грн за доллар на первое чтение.

Кабмин прогнозирует более быстрое восстановление реального ВВП в 2023 году до +5% по сравнению с +2,8% в предыдущем прогнозе.

Прогноз роста реального ВВП на 2024 год был снижен до 4,6% во втором чтении по сравнению с 5% на первое чтение, в том числе с учетом изменения предположения продолжительности войны (на протяжении 2024 года), логистики (ограниченность полноценного пользования морскими портами), миграционных процессов и т.д.

Кроме того, уточнены ожидания роста потребительских цен в текущем году в сторону уменьшения – с 14,7% до 7,1% (декабрь к декабрю).

Как пояснил в своем Telegram-канале народный депутат от Голоса Ярослав Железняк, чтобы "пройти" МВФ, правительство уменьшило потребность во внешнем финансировании на $1,9 млрд: с $42,9 млрд в первом чтении до $41 млрд.

"А дефицит соответственно снизили лишь на $0,5 миллиардов (22,1 млрд грн). За счет доходов, поднявших такую же сумму (22,2 млрд грн). То есть уже проблема с внешним финансированием, в первую очередь через США, имеет отражение в Бюджете 2024 года. Хотя не сильно", – написал Железняк.

Кроме того, ко второму чтению госбюджета:

Заложили нормы законопроекта №10037 о "военном НДФЛ" в текст Бюджета

Позволили КМУ сделать репрофайлинг облигаций, купленных НБУ

На УкрФинКомпанию заложили привлечение 20 млрд через ОВГЗ

Оставили все деньги на сериалы (445 млн грн)

Увеличили расходы на +357 млн на Государственное космическое агентство

На АМКУ прибавили +70% бюджета (+241 млн)

Наибольшие увеличения произошли у Минфина (+0,68 млрд, но это сканеры), Минсоц (+0,58) и Минздрав (+0,53)

Наибольшие уменьшения произошли в Минстратпроме и ГСИИ (по каждому -4,8 млрд), но они пошли на статью "на материально-техническое обеспечение воинских частей ВСУ" в объеме +9,6 млрд грн. А еще минус Минкульт (-0,4 млн грн, это забрали Музей Голодомора) и БЭБ (-0,4 млрд грн).

4 ноября финальный тест бюджета будет рассмотрен Комитетом по бюджету и принят в целом в середине (скорее всего 8 ноября) на следующей неделе Парламентом, добавил нардеп.