Гроші на кіно залишили, військовий ПДФО у громад забрали: зміни в бюджеті до другого читання

Кабмін схвалив проєкт Закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік" до другого читання, інформує Міністерство фінансів. У ньому, зокрема, змінено прогноз щодо курсу гривні, рівня ВВП та інфляції. А також залишили фінансування серіалів на 445 млн грн і заклали норми законопроєкту про "військове ПДФО" в текст Бюджету.

"Принципи та пріоритети, які визначені в проєкті бюджету, поданому урядом на розгляд парламенту в І читанні – збережені й до ІІ читання. Показники бюджету є збалансованими, але одночасно й напруженими. Продовжуємо активно працювати для залучення необхідного зовнішнього фінансування", – повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

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Уряд уточнив прогноз, зокрема, щодо курсу гривні до долара, інфляції та валового внутрішнього продукту.

У прогнозі на 2024 рік було скориговано у бік зменшення показник споживчої інфляції – з 10,8% до 9,7% (у розрахунку грудень до грудня).

"Уточнення відбулось на фоні зміни припущень щодо курсу гривні – у середньому за рік 40,7 гривні за долар до другого читання порівняно з 41,4 гривні за долар у попередньому прогнозі", – йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

На кінець 2024 року курс очікується на рівні 42,1 гривні за долар (попередній прогноз – 44,2).

Уряд також очікує менш значну девальвацію гривні у 2023 році – 38,6 гривні за долар порівняно з 40,2 гривні за долар на перше читання.

Кабмін прогнозує швидше відновлення реального ВВП у 2023 році до + 5% порівняно із + 2,8% у попередньому прогнозі.

Прогноз зростання реального ВВП на 2024 рік було знижено до 4,6% під друге читання порівняно з 5% на перше читання, включно з урахуванням зміни припущення тривалості війни (впродовж 2024 року), логістики (обмеженість повноцінного користування морськими портами), міграційних процесів тощо.

Крім того, уточнено очікування щодо зростання споживчих цін у поточному році у бік зменшення – з 14,7% до 7,1% (грудень до грудня).

Як пояснив у своєму Telegram-каналі народний депутат від Голосу Ярослав Железняк, щоб "пройти" МВФ уряд зменшив потребу в зовнішньому фінансуванні на $1,9 млрд: з $42,9 млрд у першому читанні до $41 млрд.

"А дефіцит відповідно зменшили лише на $0,5 мільярдів (22,1 млрд грн). Коштом доходів, які підняли таку ж суму (22,2 млрд грн). Тобто вже проблема з зовнішнім фінансуванням, в першу чергу через США, має відображення в Бюджеті 2024 року. Хоча не сильно", – написав Железняк.

Окрім того, до другого читання держбюджету:

Заклали норми законопроєкту №10037 про "військове ПДФО" в текст Бюджету

Дозволили КМУ зробити репрофайлінг облігацій, які купив НБУ

На УкрФінКомпанію заклали залучення 20 млрд через ОВДП

Залишили всі гроші на серіали (445 млн грн)

Збільшили видатки на +357 млн на Державне космічне агентство

На АМКУ додали +70% бюджету (+241 млн)

Найбільші збільшення відбулись у Мінфіну (+0,68 млрд, але це сканери), Мінсоц (+0,58) та МОЗ (+0,53)

Найбільші зменшення відбулись у Мінстратпром і ДСЗІ (по кожному -4,8 млрд), але вони пішли на статтю "на матеріально-технічне забезпечення військових частин ЗСУ" в обсязі +9,6 млрд грн. А так ще мінус Мінкульт (-0,4 млн грн, це забрали Музей Голодомору) та БЕБ (-0,4 млрд грн).

4 листопада фінальний тест бюджету буде розглянутий Комітетом з питань бюджету й ухвалений в цілому в середині (скоріш за все 8 листопада) наступного тижня Парламентом, додав нардеп.