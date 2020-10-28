Диагностика рака и дороги. Шмыгаль прокомментировал распределение средств

В 2020 году на лечение онкобольных было выделено на 40% больше денег, чем в прошлом году. Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, реагируя на резонанс новости о передаче Укравтодору 61 млн грн из программы Минздрава по улучшению диагностики рака.



Новость о передаче денег с проекта МОЗ премьер назвал манипуляцией. Он добавил, что 28 октября на повестке дня Кабинета министров было перенаправление части денег со строительства дорог на социальную поддержку шахтеров.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Часть денег, на которые должны были строить дороги, направили на финансирование Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы, отметил Шмыгаль. 28 октября Кабмин выделил почти 1,3 млрд грн на осуществление выплат по безработице из Фонда борьбы с COVID-19.

"С сентября правительство почти в пять раз увеличило тариф на диагностику и химиотерапевтическое лечение онкозаболеваний у детей. Это значит, что учреждения, в которых лечат маленьких пациентов, получат больше средств для оказания более качественной помощи", – написал Шмыгаль.

21 октября Кабинет министров перераспределил 104,7 млн грн, которые должен был получить Минздрав для реализации проекта "Усовершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине". Из этой суммы 61 млн суммы получил Укравтодор на улучшение состояния дорог во Львовской области. По данным сайта Наші Гроші, в 2020 году две трети всех дорожных подрядов Службы автодорог во Львовской области на сумму свыше 100 млн грн получили три компании-основательницы Национальной ассоциации дорожников Украины. До мая 2020 года руководителем НАДУ был Тарас Сиротинский – советник премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Александр Мясищев

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.