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"Динамо" Киев стал партнером United24. Профинансирует восстановление больницы

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 14:30
Фото: Минцифра/telegram

Футбольный клуб "Динамо" Киев стал партнером фандрейзинговой платфомы United24 и выделяет более 10 млн грн на восстановление разрушенного отделения больницы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.  

Восстановление отделения Черниговской городской больницы №3 станет первым проектом United24 по восстановлению социальной инфраструктуры, уточняют в Минцифре. 

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Больница нуждается в восстановлении отделения рентгенологии, разрушенного российскими ракетами. Несмотря на повреждения, больница продолжает оказывать необходимую медицинскую помощь пациентам. 

За деньги от футбольного клуба планируется отстроить отделение рентгенологии горбольницы, обустроить территорию, вставить окна в поврежденном здании. 

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Роман Бриль
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