"Динамо" Киев стал партнером United24. Профинансирует восстановление больницы

Футбольный клуб "Динамо" Киев стал партнером фандрейзинговой платфомы United24 и выделяет более 10 млн грн на восстановление разрушенного отделения больницы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Восстановление отделения Черниговской городской больницы №3 станет первым проектом United24 по восстановлению социальной инфраструктуры, уточняют в Минцифре.

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Больница нуждается в восстановлении отделения рентгенологии, разрушенного российскими ракетами. Несмотря на повреждения, больница продолжает оказывать необходимую медицинскую помощь пациентам.

За деньги от футбольного клуба планируется отстроить отделение рентгенологии горбольницы, обустроить территорию, вставить окна в поврежденном здании.

4 октября импортер BMW присоединился к фандрейзинговой платформе United24.

5 октября в фандрейзинговой платформе United24 сообщили, что собрали за пять месяцев $200 млн.

6 октября на United24 начали продавать браслеты из металла Азовстали: деньги пойдут на дроны для ВСУ.

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Роман Бриль

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