"Динамо" Киев стал партнером United24. Профинансирует восстановление больницы
Футбольный клуб "Динамо" Киев стал партнером фандрейзинговой платфомы United24 и выделяет более 10 млн грн на восстановление разрушенного отделения больницы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Восстановление отделения Черниговской городской больницы №3 станет первым проектом United24 по восстановлению социальной инфраструктуры, уточняют в Минцифре.
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Больница нуждается в восстановлении отделения рентгенологии, разрушенного российскими ракетами. Несмотря на повреждения, больница продолжает оказывать необходимую медицинскую помощь пациентам.
За деньги от футбольного клуба планируется отстроить отделение рентгенологии горбольницы, обустроить территорию, вставить окна в поврежденном здании.
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