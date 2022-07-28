Джек Ма планирует отказаться от контроля в одной из крупнейших финансовых компаний мира

Китайский миллиардер Джек Ма планирует отказаться от контроля над финтех-компанией Ant Group, из-за которой у него возникли проблемы с властями КНР в 2020 году. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal.

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Ма не занимает руководящих должностей в Ant Group, но контролирует 50,52% ее акций через связанные с ним компании. По данным источников WSJ, он намерен передать часть своих акций руководству компании или ее гендиректору Эрику Цзину.

В 2020 году Ant Group планировала выйти на биржу. Ее IPO на сумму $37 млрд в последний момент заблокировали китайские регуляторы, приказав провести реструктуризацию. После этого Ма потерял значительную часть своего капитала и первое место в списке самых богатых бизнесменов Китая.

В апреле 2021 Ant Group согласилась на реорганизацию в финансовый холдинг, к которому будут применять стандартные нормативы банковского сектора.

Собеседники WSJ говорят, что Ant уже сообщила регуляторным органам Китая о намерении Ма передать контроль в рамках превращения компании в финансовый холдинг. Схема новой структуры владения Ant должна быть составлена для подачи заявки на получение нового статуса.

Смена владельцев снова отложит планы компании по выходу на биржу. По китайским законам, IPO возможно не ранее чем через три года после смены мажоритарного акционера.

Ant Group – аффилированная с Alibaba Group финансовая компания (одна из крупнейших в мире), которая занимается страхованием, кредитованием, инвестициями и онлайн-банкингом.

Андрей Водяный

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