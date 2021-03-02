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Джек Ма потерял статус богатейшего человека в Китае. Кто его сменил

02.03.2021, 14:45
Джек Ма потерял статус богатейшего человека в Китае. Кто его сменил - Фото
Джек Ма (Фото: EPA)

Основатель группы компаний Alibaba Джек Ма потерял статус самого богатого человека в Китае по версии исследовательской компании Hurun. Ма опустился на четвертое место в рейтинге с состоянием в $55,63 млрд, сообщает Reuters.

Рейтинг возглавил Чжун Шаньшань с состоянием в $85 млрд, которому принадлежит производитель вакцин Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise и производитель бутилированной воды Nongfu Spring. Второе место занял Пони Ма, основатель техногиганта Tencent с состоянием $74,16 млрд. Тройку лидеров замыкает основатель стартапа Pinduoduo Колин Хуан с $69,5 млрд.

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За год состояние основателя Tencent выросло на 70%, а основателя Pinduoduo – на 283%. При этом состояние Джека Ма выросло только на 22% за год.

Конкуренты Ма успешно развивались, пока его бизнес находился под усиленным контролем со стороны китайских властей, отмечают в Hurun. Основатель Alibaba возглавлял рейтинг богатейших в Китае два года подряд. 

Чжун Шаньшань – китайский миллиардер, основатель фармкомпании Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise и производителя бутилированной воды Nongfu Spring. За 2020 год собственный капитал Шаньшаня вырос с $7,1 млрд до $77,8 млрд, что подняло его на 11 место среди богатейших людей мира. В 2020 году стал богатейшим человеком в Азии. Он также известен как "Одинокий волк", т.к. не участвует в бизнес-группах или политике.
  • 3 ноября Ant отложила выход на IPO после встречи с китайскими регуляторами. Они посчитали, что IPO несет угрозу финансовой стабильности китайской финансовой системе. По данным WSJ, указание сорвать IPO дал лично глава КНР Си Цзиньпин из-за критики Джеком Ма жесткого финансового регулирования в Китае. Источники издания сообщили, что "Джек Ма вызвал ярость у руководителей правительства".
  • После отмены IPO Ма три месяца не появлялся на публике. За первые два месяца его состояние Ма сократилось на $11 млрд.
  • В феврале 2021 года китайская государственная газета исключила Джека Ма из списка главных бизнесменов страны..

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Александр Мясищев
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Китай alibaba Джек Ма Ant Group Чжун Шаньшань самый богатый человек
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