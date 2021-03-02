Джек Ма потерял статус богатейшего человека в Китае. Кто его сменил
Основатель группы компаний Alibaba Джек Ма потерял статус самого богатого человека в Китае по версии исследовательской компании Hurun. Ма опустился на четвертое место в рейтинге с состоянием в $55,63 млрд, сообщает Reuters.
Рейтинг возглавил Чжун Шаньшань с состоянием в $85 млрд, которому принадлежит производитель вакцин Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise и производитель бутилированной воды Nongfu Spring. Второе место занял Пони Ма, основатель техногиганта Tencent с состоянием $74,16 млрд. Тройку лидеров замыкает основатель стартапа Pinduoduo Колин Хуан с $69,5 млрд.
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За год состояние основателя Tencent выросло на 70%, а основателя Pinduoduo – на 283%. При этом состояние Джека Ма выросло только на 22% за год.
Конкуренты Ма успешно развивались, пока его бизнес находился под усиленным контролем со стороны китайских властей, отмечают в Hurun. Основатель Alibaba возглавлял рейтинг богатейших в Китае два года подряд.
- 3 ноября Ant отложила выход на IPO после встречи с китайскими регуляторами. Они посчитали, что IPO несет угрозу финансовой стабильности китайской финансовой системе. По данным WSJ, указание сорвать IPO дал лично глава КНР Си Цзиньпин из-за критики Джеком Ма жесткого финансового регулирования в Китае. Источники издания сообщили, что "Джек Ма вызвал ярость у руководителей правительства".
- После отмены IPO Ма три месяца не появлялся на публике. За первые два месяца его состояние Ма сократилось на $11 млрд.
- В феврале 2021 года китайская государственная газета исключила Джека Ма из списка главных бизнесменов страны..
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