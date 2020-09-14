Джонсон обвиняет ЕС в продовольственной блокаде Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон утверждает, что Европейский Союз угрожает "остановить поставки продуктов питания из Великобритании в Северную Ирландию", несмотря на существование пошлин на импорт из одного региона в другой. Об этом Джонсон написал в колонке в Daily Telegraph, передает DW.

Глава правительства уверен, что ЕС угрожает "остановить перевозки продуктов питания из Великобритании в Северную Ирландию" в дополнение к пошлинам на импорт из Соединенного Королевства в Северную Ирландию и таким образом может быть уничтожена экономическая и территориальная целостность страны. В то же время, по его мнению, действия ЕС угрожают миру в Северной Ирландии.

Джонсон считает, что таким образом ЕС усиливает "крайнее толкование" соглашения о Северной Ирландии.

В Евросоюзе уже отвергли обвинения в попытках нарушить целостность Великобритании. Официальный представитель ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье подчеркнул в Twitter, что ЕС не отказывается внести Великобританию в перечень третьих стран для импорта продовольствия.

"Чтобы попасть в список, мы должны знать абсолютно все о правилах в стране, в частности для импорта. Тот самый объективный процесс применяется ко всем перечисленным странам", – написал Барнье.

30 января Совет Европейского союза окончательно утвердил выход Великобритании из ЕС . В ночь на 1 февраля 2020 года Великобритания перестанет быть государством-членом ЕС и будет считаться третьей страной.

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Наталия Софиенко

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