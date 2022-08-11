Для обменников введут авансовую уплату налога – Гетманцев зарегистрировал законопроект

За 2021 год обменниками уплачено 7 млн грн налогов на прибыль

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

НБУ предлагает ввести авансовую уплату налога на прибыль для небанковских обменников в размере трех минимальных зарплат, на 11 августа это 19 500 грн. Соответствующий законопроект зарегистрировали в парламенте, сообщил председатель Комитета Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

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"Обмен валют всегда считался одним из наиболее прибыльных бизнесов, особенно в кризисные времена, связанные с объективным или искусственным колебанием курса гривны. Сейчас, во время войны в Украине, работает около 4000 пунктов обмена", — написал Гетманцев.

По его словам, за 2021 год обменниками уплачено 7 млн грн налогов на прибыль.

"Поступления в бюджет из одного пункта обмена составляли — около 1700 грн в год. А это значит, что значительная часть денег в обменниках прошла мимо армии, пенсионеров и переселенцев в карманы владельцев обменников", — добавил политик.

По расчетам, в случае поддержки законопроекта парламентом, бюджет ежемесячно будет получать фиксированную сумму в размере 3 минимальных зарплат за каждый пункт обмена.

"Поступления составят около миллиарда гривен в год", — подытожил Гетманцев.