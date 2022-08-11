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В СНБО опровергли три фейка о курсе валют в обменниках

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2022, 10:27
В СНБО опровергли три фейка о курсе валют в обменниках - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны опроверг основные фейки о курсе валют в обменниках.

Первый фейк

Обменники не выставляют курс на табло, а якобы смотрят на человека и говорят курс.

В Центре пояснили, что с 8 августа Национальный банк разрешил банкам и валютным обменникам ставить в своих кассах любой курс выкупа валют у населения, говорится в постановлении Нацбанка №172. Финучреждения утверждают курс внутренним документом, который размещен возле кассы.

Второй фейк

В обменниках меняют деньги и не дают квитанции. В Центре напомнили, что это незаконно. При валютной операции финансовое учреждение обязано предоставить документ, подтверждающий осуществление обмена денег и курс. В связи с выявленными нарушениями, НБУ уже аннулировал лицензии четырем компаниям, охватывающим около 15% рынка.

Третий фейк

НБУ снял ограничения, а обменники будут спекулировать и наживаться.

"Нацбанк снял ограничения по выкупу валюты у населения не меньше официального курса, чтобы предоставить возможность финучреждениям конкурировать между собой и "выровнять" курс с реальным валютным рынком", — пояснили в Центре противодействия дезинформации.

  • 29 июля Национальный банк регулятор объявил новые правила для обменников, запретив выставлять на улицах табло с курсами валют и начал внеплановые выездные проверки учреждений.

Читайте также: "Курс валют есть? А если найду" – соцсети о запрете НБУ выставлять табло с курсом валют

Наталия Софиенко
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