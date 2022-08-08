Обменникам и банкам разрешили ставить свой курс покупки валюты

Украинские банки и пункты обмена валют теперь могут выставлять любой курс для продажи населению. Об этом говорится в постановлении Национального банка.

"Уполномоченные учреждения осуществляют покупку и продажу наличной иностранной валюты по курсу, установленному уполномоченным учреждением", — говорится в постановлении.

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Таким образом, регулятор позволил банкам и обменникам устанавливать в кассах курс без ограничений. До этого времени действовало ограничение: банки и небанковские обменники должны выкупать у населения наличную инвалюту не дешевле текущего официального курса. Долгое время это было 29,25 грн/$, а недавно — 36,6 грн/$.

29 июля Национальный банк регулятор объявил новые правила для обменников, запретив выставлять на улицах табло с курсами валют, и начал внеплановые выездные проверки учреждений.

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Наталия Софиенко

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