UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Обменникам и банкам разрешили ставить свой курс покупки валюты

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2022, 15:55
Обменникам и банкам разрешили ставить свой курс покупки валюты - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Украинские банки и пункты обмена валют теперь могут выставлять любой курс для продажи населению. Об этом говорится в постановлении Национального банка.

"Уполномоченные учреждения осуществляют покупку и продажу наличной иностранной валюты по курсу, установленному уполномоченным учреждением", — говорится в постановлении.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Таким образом, регулятор позволил банкам и обменникам устанавливать в кассах курс без ограничений. До этого времени действовало ограничение: банки и небанковские обменники должны выкупать у населения наличную инвалюту не дешевле текущего официального курса. Долгое время это было 29,25 грн/$, а недавно — 36,6 грн/$.

  • 29 июля Национальный банк регулятор объявил новые правила для обменников, запретив выставлять на улицах табло с курсами валют, и начал внеплановые выездные проверки учреждений.

Читайте также: "Курс валют есть? А если найду" – соцсети о запрете НБУ выставлять табло с курсом валют

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
курс валют НБУ обменник
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 