Обменникам и банкам разрешили ставить свой курс покупки валюты
Украинские банки и пункты обмена валют теперь могут выставлять любой курс для продажи населению. Об этом говорится в постановлении Национального банка.
"Уполномоченные учреждения осуществляют покупку и продажу наличной иностранной валюты по курсу, установленному уполномоченным учреждением", — говорится в постановлении.
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Таким образом, регулятор позволил банкам и обменникам устанавливать в кассах курс без ограничений. До этого времени действовало ограничение: банки и небанковские обменники должны выкупать у населения наличную инвалюту не дешевле текущего официального курса. Долгое время это было 29,25 грн/$, а недавно — 36,6 грн/$.
- 29 июля Национальный банк регулятор объявил новые правила для обменников, запретив выставлять на улицах табло с курсами валют, и начал внеплановые выездные проверки учреждений.
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