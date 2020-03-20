Доходность украинских евробондов подскочила до нового максимума

На этой неделе ставки по еврооблигациям Украины выросли на 1,7-5,1 процентных пункта (п.п.) и стабилизировались на новом максимуме в 11,5-14% годовых, стоимоть ВВП-варрантов упала до 52,6% от номинала. Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на участников рынка.

В частности, доходность самых коротких бумаг с погашением в начале сентября этого года увеличилась до 13,1% с 8%, с погашением в 2022 году - до 14% с 9,5%.

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При этом доходность более длинных облигаций росла не так стремительно: бумаги с погашением в 2027 году увеличились на 2,9 п.п. - до 13%, в 2032 году - на 1,7 п.п., до 11,6%.

До нового минимума стоимости с начала ноября 2018 года выросла доходность ВВП-варрантов - 52,6% от номинала. В конце прошлой недели она составила 74,2%, позапрошлой - 90%, а три с половиной недели тому - 107,5%.

По словам заместителя главы Национального банка Украины Олега Чурия, внешние долговые рынки для таких стран, как Украина, сегодня практически закрыты.

"Сегодня торгуются только государственные ценные бумаги ведущих стран мира: это США, Германия - мы видим очень большое снижение доходности по этим ценным бумагам", - отметил Чурий.

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На прошлой неделе "черный четверг" на мировых рынках обвалил еврооблигации Украины . В частности, ВВП-варранты подешевели на 19,2%, а доходность еврооблигаций выросла на 1,5-3 процентных пункта.