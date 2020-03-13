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"Черный четверг" на мировых рынках обвалил еврооблигации Украины

"Черный четверг" на мировых рынках обвалил еврооблигации Украины
13.03.2020, 12:08

Из-за "черного четверга" на мировых рынках произошел обвал еврооблигаций Украины

В результате "черного четверга" на мировых рынках произошел очередной обвал стоимости ВВП-варрантов и еврооблигаций Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что первые подешевели на 19,2%, а доходность вторых выросла на 1,5-3 процентных пункта.

Как сообщили участники рынка, по итогам четверга ВВП-варранты стоили около 66,1% номинала, хотя на прошлой неделе они завершали на отметке 90%. Еще две недели с половиной назад за них давали 107,5% номинала.

Еврооблигации с погашением в этом году теперь котируются по ставке около 8% годовых, в 2021 году - 8,5%, 2022 года - 9,5%, в 2023 году - 9,75% и в 2024 году - 10,2% годовых. Доходность бумаг с погашением в 2025 году достигла 11%, в 2026-2027 годах - 10,1-10,2%, а самых "длинных" с погашением в 2032 году - около 10%.

После последнего локального максимума чуть более двух недель назад, ставки еврооблигаций Украины подскочили на 5-6 п.п. Еврооблигации в евро выпущенные в январе на 10 лет под 4,375% годовых и котировавшиеся в середине февраля по 101% номинала и по 90% 6 марта, в "черный понедельник" на текущей неделе опускались в цене до 80% от номинала, а по итогам "черного четверга" стоили 70,6%.

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Яковенко Катерина
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еврооблигации ввп-варранты
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