"Черный четверг" на мировых рынках обвалил еврооблигации Украины

В результате "черного четверга" на мировых рынках произошел очередной обвал стоимости ВВП-варрантов и еврооблигаций Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что первые подешевели на 19,2%, а доходность вторых выросла на 1,5-3 процентных пункта.

Как сообщили участники рынка, по итогам четверга ВВП-варранты стоили около 66,1% номинала, хотя на прошлой неделе они завершали на отметке 90%. Еще две недели с половиной назад за них давали 107,5% номинала.

Еврооблигации с погашением в этом году теперь котируются по ставке около 8% годовых, в 2021 году - 8,5%, 2022 года - 9,5%, в 2023 году - 9,75% и в 2024 году - 10,2% годовых. Доходность бумаг с погашением в 2025 году достигла 11%, в 2026-2027 годах - 10,1-10,2%, а самых "длинных" с погашением в 2032 году - около 10%.

После последнего локального максимума чуть более двух недель назад, ставки еврооблигаций Украины подскочили на 5-6 п.п. Еврооблигации в евро выпущенные в январе на 10 лет под 4,375% годовых и котировавшиеся в середине февраля по 101% номинала и по 90% 6 марта, в "черный понедельник" на текущей неделе опускались в цене до 80% от номинала, а по итогам "черного четверга" стоили 70,6%.

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12 марта основные американские биржевые индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq на открытии торгов рухнули более чем на 7% каждый.

Обвал рынков происходит на фоне решения США ограничить въезд в страну для европейцев в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Неопределенность на рынке, связанная с коронавирусом, усугубилась срывом сделки ОПЕК+. Цена нефти марки Brent после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%.