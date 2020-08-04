Доходы госбюджета в июле: план перевыполнен, но поступления рухнули

Государственный (консолидированный) бюджет в июле 2020 года пополнился на 68,9 млрд грн, что на 10% меньше аналогичного периода прошлого года, но на 8% больше, чем по плану. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

Вместе с тем, общий фонд бюджета в июле получил 58 млрд грн, что на 15% ниже июля 2019 года.

За январь-июль 2020 года консолидированный госбюджет получил 588,3 млрд грн, что на 4,9% меньше плана, но 0,7% больше прошлогоднего показателя за этот период. В общий фонд за 7 месяцев поступления снизились на 1,5%, до 508,88 млрд грн. Отставание от плана составило 6%.

Как указало казначейство, таможня в июле принесла 25,6 млрд грн, что на 0,4% больше плана, но на 11,6% меньше показателя за июнь-2019 года. По итогам полугодия таможенные поступления составили 150,7 млрд грн, отставая от ожидаемого уровня на 18,4%, а от прошлогоднего – на 16,7%.

Налоговые поступления в июле превысили план на 23,1%, но на 19,8% оставались ниже прошлогоднего показателя за этот месяц – и составили 29,6 млрд грн. По итогам полугодия налоговая перевыполнила план на 1,3% при поступлениях в 299,4 млрд грн, что на 18,3% больше показателя за январь-июль 2019 года.

Вместе с тем, доходы местных бюджетов в июле составили 24,8 млрд грн, что на 2,2% выше прошлогоднего показателя и 0,2% ниже, чем ожидалось. За семь месяцев местные бюджеты получили 159,7 млрд грн. Это на 8,4% ниже плана, но на 1,9% больше показателя за семь месяцев прошлого года.

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-июне 2020 года составил 18,8 млрд грн, в том числе 28,38 млрд грн - по общему фонду при плане в 42 млрд грн.

Доходы госбюджета на 2020 год были утверждены в размере 975,833 млрд грн (в том числе 855,4 млрд грн по общему фонду), расходы - 1,266 трлн грн (1,135 трлн грн). Дефицит - 94 млрд грн.

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Сергей Чигирь

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