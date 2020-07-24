"Минус" 18,8 млрд грн. Госказначейство отчиталось о выполнении госбюджета

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-июне 2020 года составил 18,8 млрд грн, в том числе 28,38 млрд грн - по общему фонду при плане в 42 млрд грн. Об этом сообщили в Государственной казначейской службе.

Заимствования за этот период составили почти 263 млрд грн, в том числе 259,4 - по общему фонду. Внешние заимствования составили 109,33 млрд грн, из которых 105,8 млрд грн - по общему фонду. Погашения составили 156,16 млрд грн.

Доходы госбюджета за указанный период достигли 519,39 млрд грн, в том числе по общему фонду 450,9 млрд грн при плане в 489,33 млрд грн.

Расходы в январе-июне достигли 536,9 млрд грн, в том числе по общему фонду 480,07 млрд грн при запланированных 530,75 млрд грн.

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2 июля Минфин сообщил, что за январь-июнь государственный бюджет сведен с дефицитом в 16,7 млрд грн, в том числе дефицит общего фонда - 27,9 млрд грн.

Доходы госбюджета на 2020 год были утверждены в размере 975,833 млрд грн (в том числе 855,4 млрд грн по общему фонду), расходы - 1,266 трлн грн (1,135 трлн грн). Дефицит - 94 млрд грн.

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Сергей Чигирь

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