Дефицит бюджета. Минфин рассчитывает на деньги украинцев

Министерство финансов призывает украинцев покупать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Эти ресурсы помогут профинансировать дефицит госбюджета, сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию "Сегодня".

"У нас недооценен потенциал внутреннего рынка и внутренних инвестиций. Минфин продолжает работать над построением конкурентной и прозрачной модели внутреннего рынка ОВГЗ. Коронакризис доказал, что Украина имеет достаточно внутренних ресурсов, нужно максимально эффективно использовать", - сказал он.

По состоянию на 13 июля всего в обращении находится облигаций внутреннего госзайма на сумму 854,6 млрд гривен. Крупнейшими держателями этих долговых бумаг являются банки (399,25 млрд грн или 46,7% от общего объема ОВГЗ в обращении) и НБУ (324,57 млрд грн или 38%).

В собственности нерезидентов находятся ОВГЗ на сумму 95,68 млрд грн (или 11,2%), юрлиц – на сумму 28,1 млрд грн (3,3%), а физлиц – лишь 6,97 млрд грн (0,8%).

Значительные объемы гособлигаций Минфин продает банкам, тогда как физлица в этот процесс вовлечены пока слабо.

Доходность ОВГЗ, по словам министра финансов, за последнее время снизилась с прежних 12% до 7,5-8% годовых.

"Существует интерес к ОВГЗ со стороны государственных и частных банков. Благодаря этому мы буквально за месяц снизили доходность ОВГЗ с 12% до 7,5-8% годовых. При этом сохранился спрос, достаточный для финансирования бюджета", - отметил Сергей Марченко.

Он добавил, что физлица уже имеют возможность покупать гособлигации через банки. "Уже сейчас у пользователей мобильного приложения ПриватБанка есть возможность купить ОВГЗ в один клик. Другие банки тоже разрабатывают подобные приложения. Работаем, чтобы эти инструменты стали более доступными", - сказал министр.

На сайте ПриватБанка, который с 20 марта нынешнего года запустил услугу купли-продажи ОВГЗ онлайн, размещена инструкция о том, как можно приобрести гособлигации.

По данным пресс-службы данного финучреждения, за этот период украинцы купили в банке ОВГЗ на сумму более 26 млн грн.

"Услуга по покупке - продаже ОВГЗ физлицам в Приват24 запущена 20 марта 2020 года. Первая транзакция проведена 23 марта. За этот период клиентами банка приобретено ОВГЗ на сумму более 26 млн грн, что составило 4% от общего объема операций клиентов ПриватБанка с ОВГЗ", - сообщили в пресс-службе.

В финучреждении подтвердили, что карантин повлиял на общий интерес клиентов к инвестированию в ОВГЗ, в том числе и на объемы таких операций в Приват24.

"Однако, спрос на операции есть и запуск возможности приобретения ОВГЗ онлайн стал как никогда кстати в режиме карантина", - добавили в пресс-службе банка.

По данным НБУ, по состоянию на конец мая объем наличных вне банков составил около 435 млрд грн. Это на 13% больше, чем на начало 2020 года. Часть из этих средств Минфин и хотел бы привлечь через гособлигации.

За январь-май нынешнего года государство взяло в долг 162,6 млрд грн, в том числе на внутреннем рынке – 125,3 млрд грн, на внешнем – 37,3 млрд грн.

7 июля на аукционе по размещению ОВГЗ Минфин смог продать этих бумаг лишь на 312,9 млн грн

30 июня Минфин привлек в бюджет от размещения гособлигаций 1,27 млрд грн.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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