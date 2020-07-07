ОВГЗ-аукционы. Минфин сократил продажу в четыре раза

Инвесторам предложили гривневые ценные бумаги со сроком обращения три месяца, год и два года

Сегодня, 7 июля, Министерство финансов на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 312,9 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина

В частности, самыми популярными были трехмесячные ОВГЗ – в бюджет привлечено 291,5 млн грн по ставке 7,24%.

Доходность однолетних облигаций снижена на 20 б.п. до 9,5%, бюджет поступит 5,1 млн грн. Двухлетние ОВГЗ продали на 16,3 млн грн, ставка снижена на 19 б.п. до 10,2%.

На прошлой неделе Минфин продал ОВГЗ на 1,27 млрд грн, что меньше суммы предыдущего аукциона в пять раз - 23 июня в бюджет привлечено 6,22 млрд грн .

Анна Андреева

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