Минфин снова снизил ставки и привлек в бюджет 6,2 млрд грн

23 июня Министерство финансов на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 6,22 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Ставки по всем инструментам ОВГЗ снова снижены.
В Минфине отмечают, что наибольшим спросом пользовались облигации со сроком обращения один и два года. Ставка по однолетним ОВГЗ снижена на 100 б.п. до 9,7%, в бюджет привлекли 3,8 млрд грн; ставка по двухлетним снижена на 18 б.п. до 10,39%, бюджет пополнен на 1,1 млрд грн.
Кроме того, 3-месячные гривневые ОВГЗ по ставке 7,24 (-26 б.п.) проданы на 533 млн; 6-месячные по ставке 7,71%(-29 б.п.) - на 483 млн грн; 9-месячные по ставке 9,5% (-80 б.п.) - 113 млн грн; 3-летние по ставке 10,47% (-29 б.п.) - на 126 млн грн.
На прошлой неделе Минфин также снизил ставки и продал ОВГЗ на 2 млрд грн.