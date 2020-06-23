Минфин снова снизил ставки и привлек в бюджет 6,2 млрд грн

23 июня Министерство финансов на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 6,22 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Ставки по всем инструментам ОВГЗ снова снижены.

В Минфине отмечают, что наибольшим спросом пользовались облигации со сроком обращения один и два года. Ставка по однолетним ОВГЗ снижена на 100 б.п. до 9,7%, в бюджет привлекли 3,8 млрд грн; ставка по двухлетним снижена на 18 б.п. до 10,39%, бюджет пополнен на 1,1 млрд грн.

Кроме того, 3-месячные гривневые ОВГЗ по ставке 7,24 (-26 б.п.) проданы на 533 млн; 6-месячные по ставке 7,71%(-29 б.п.) - на 483 млн грн; 9-месячные по ставке 9,5% (-80 б.п.) - 113 млн грн; 3-летние по ставке 10,47% (-29 б.п.) - на 126 млн грн.

На прошлой неделе Минфин также снизил ставки и продал ОВГЗ на 2 млрд грн.

9 июня Минфин продал ОВГЗ на 17,8 млрд грн. Ставки по трехмесячным бумагам составили 9%, по шестимесячным - 9,5%.

11 июня Нацбанк снизил учетную ставку до рекордных в истории Украины 6%.

12 июня Украина получила первый транш от МВФ по новой 18-месячной программе stand-by на $5 млрд. Первый транш составил $2,1 млрд.