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Минфин снова снизил ставки и привлек в бюджет 6,2 млрд грн

Минфин снова снизил ставки и привлек в бюджет 6,2 млрд грн
23.06.2020, 19:04

Инвесторам предложили шесть выпусков ценных бумаг в гривне со сроком обращения от трех месяцев до трех лет

23 июня Министерство финансов на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 6,22 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Ставки по всем инструментам ОВГЗ снова снижены.

В Минфине отмечают, что наибольшим спросом пользовались облигации со сроком обращения один и два года. Ставка по однолетним ОВГЗ снижена на 100 б.п. до 9,7%, в бюджет привлекли 3,8 млрд грн; ставка по двухлетним снижена на 18 б.п. до 10,39%, бюджет пополнен на 1,1 млрд грн.

Кроме того, 3-месячные гривневые ОВГЗ по ставке 7,24 (-26 б.п.) проданы на 533 млн; 6-месячные по ставке 7,71%(-29 б.п.) - на 483 млн грн; 9-месячные по ставке 9,5% (-80 б.п.) - 113 млн грн; 3-летние по ставке 10,47% (-29 б.п.) - на 126 млн грн.

На прошлой неделе Минфин также снизил ставки и продал ОВГЗ на 2 млрд грн.

 

 

Анна Андреева
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госбюджет Минфин ОВГЗ
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